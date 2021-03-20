Çaylı kek nasıl yapılır? İşte çayseverler için çaylı kek tarifi
Türkiye'nin en fazla tüketilen içeceklerinden biri çay. Ve bunu çok sevdiğimiz kek ile birleştirince ortaya mükemmel bir lezzet çıkıyor. Siz de çaylı kek tarifini denemeye ne dersiniz?
Çaylı kek nasıl yapılır diyorsanız lezzetli mi lezzetli çaylı kek tarifiyle karşınızdayız... Hazırsanız tarif için gerekli malzemeler ve çaylı kek yapımına birlikte bakalım...
ÇAYLI KEK NASIL YAPILIR? ÇAYLI KEK TARİFİ
Malzemeler:
- 2 adet yumurta
- 20 g toz şeker
- 1 su bardağı glutensiz un
- 1/4 su bardağı ayçiçek yağı
- 1/2 su bardağı demli çay
- 1 yemek kaşığı kakao
- 1 yemek kaşığı kabartma tozu
1 tatlı kaşığı vanilya
Hazırlanışı:
- Fırını 180 dereceye ayarlayın.
- Yumurta ve şekeri blender’da beş dakika çırpın.
- Blender’ı düşük ayara getirip, yağı da yavaşça ekleyin. Daha sonra kakaoyu ilave edin. Vanilya ve kabartma tozunu da koyup, yeniden karıştırın.
- Karışımı önceden yağladığınız kek kalıplarına döküp, 180 derecelik fırında 40 dakika pişirin.
- Kek soğuyunca servis edin.
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