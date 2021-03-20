Çaylı kek nasıl yapılır? İşte çayseverler için çaylı kek tarifi

Çaylı kek nasıl yapılır diyorsanız lezzetli mi lezzetli çaylı kek tarifiyle karşınızdayız... Hazırsanız tarif için gerekli malzemeler ve çaylı kek yapımına birlikte bakalım...

ÇAYLI KEK NASIL YAPILIR? ÇAYLI KEK TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

20 g toz şeker

1 su bardağı glutensiz un

1/4 su bardağı ayçiçek yağı

1/2 su bardağı demli çay

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı vanilya



Hazırlanışı:

Fırını 180 dereceye ayarlayın.

Yumurta ve şekeri blender’da beş dakika çırpın.

Blender’ı düşük ayara getirip, yağı da yavaşça ekleyin. Daha sonra kakaoyu ilave edin. Vanilya ve kabartma tozunu da koyup, yeniden karıştırın.

Karışımı önceden yağladığınız kek kalıplarına döküp, 180 derecelik fırında 40 dakika pişirin.

Kek soğuyunca servis edin.

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