Çilek soslu kekler tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı Sıvı şeker

2 yumurta

2 su bardağı un

1 su bardağı ince çekilmiş fındık içi

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 kahve fincanı yoğurt

125 gr yumuşatılmış margarin

Sos için

250 gr çilek

1 çorba kaşığı sıvı şeker



Hazırlanışı:

Çilekleri temizleyip mutfak robotuna aktarın. Sıvı şekeri ilave edip püre haline getirin. Elenmiş un, ince çekilmiş fındık içi, kabartma tozu ve vanilyayı bir kaba alıp harmanlayın. Yumurtaları ve sıvı şekeri ayrı bir kapta, mikserle pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpın. Yoğurt ve yumuşatılmış margarini ekleyip 1-2 dakika daha çırpmaya devam edin. Yumurtalı karışımı azar azar unlu karışıma ekleyip malzemeler iyice karışıncaya kadar tahta bir kaşıkla karıştırın. Karışımı yağlanmış küçük kek kalıplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 170 dereceye ayarlı fırında 15-20 dakika kadar pişirin. Fırından alıp soğumaya bıkarın. Çilekli sosla süsleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.