Yurt dışında “banana bread” olarak bilinen, sabah kahvaltılarınızı kek-ekmek arasındaki lezzetiyle tatlandıracak muzlu ekmek, hem özgün hem de pratik bir tarif arayanlar için birebir. O halde hep birlikte muzlu ekmek tarifine ve hakkında öğrenmeniz gereken her şeye göz atabiliriz.

Artık birçok kişi her yerde ve zamanda kolayca bulunabilen ekmekler yerine daha farklı, lezzetli ve yaratıcı tariflerle hazırlanan ekmekleri tüketmek istiyor. Yurt dışında “banana bread” olarak bilinen, sabah kahvaltılarınızı kek-ekmek arasındaki lezzetiyle tatlandıracak muzlu ekmek, hem özgün hem de pratik bir tarif arayanlar için birebir. O halde hep birlikte tarifine göz atabiliriz...





Muzlu Ekmeğin Tarihçesi

Muzlu ekmeğin geçmişine doğru bir yolculuk yapıp ilgi çeken detayları öğrendikten sonra tarifini vermekte fayda var. Muzlu ekmek ilk olarak 1930’lu yıllarda sodyum bikarbonat ve kabartma tozunun yaygınlaşmasıyla birlikte Amerika’daki yemek kitaplarında yaygın şekilde yer almaya başladı. Muzlu ekmek tarifinden ilk kez Pillsbury Company’nin yemek kitabında bahsedildi. Muzlu ekmeğin yıllar içinde 23 Şubat’ın Ulusal Muzlu Ekmek Günü ilan edileceği kadar çok popüler olduğunu söyleyebiliriz.



