Klasik kek tariflerinin dışına çıkın! İşte beş çayınıza eşlik edecek harika bir kek tarifi…

Malzemeler

Dolgusu için

225 g krem peynir

4 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı toz şeker

1 yumurta

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı vanilya özü

Keki için

1 su bardağı pikan cevizi

3 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı esmer şeker

2 çay kaşığı tarçın

Tuz

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı Hindistan cevizi rendesi

1 çay kaşığı yenibahar

3 yumurta

180 ml kanola yağı

180 ml elma püresi

1 çay kaşığı vanilya özü

3 Fuji elma

Sosu için

Yarım su bardağı esmer şeker

4 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı süt

1 çay kaşığı vanilya özü

1 su bardağı pudra şekeri



Hazırlanışı

Dolgusu için krem peynir, tereyağı ve toz şekeri mikser kabına alarak şeker eriyinceye kadar çırpın. Yumurta, un ve vanilya özünü ekleyip çırpmaya devam edin. Pikan cevizlerini yağlı kağıt serili fırın tepsisine alıp 8-10 dakika pişirip kenara alın. Un, şekerler, tarçın, tuz, karbonat, rendelenmiş Hindistan cevizi ve yenibaharı geniş bir kaba alıp bir kaşık yardımıyla karıştırın. Yumurta, kanola yağı, elma püresi ve vanilya özünü ekleyip karıştırmaya devam edin. Elmaların kabuklarını soyup zar şeklinde doğrayın. Fırınlanmış pikan cevizleri ve doğradığınız elmayı karışıma ilave edin. Hazırladığınız kek hamurunun yarısını yağladığınız kek kalıbına aktarın. Üzerine krem peynirli dolguyu ekleyin. Bir bıçak yardımıyla karışımın üzerine girdap şeklinde çizikler atın. Üzerine kalan kek hamurunu ekleyip, önceden ısıtılmış 250 derece fırında 60 dakika pişirin. Kalıbı kağıt havlu üzerine ters çevirip soğumaya bırakın. Sosu için esmer şeker, tereyağı ve sütü yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp şeker eriyinceye kadar pişirin. Kaynamaya başladığında ocaktan alıp üzerine vanilya özünü ekleyin ve bir spatula yardımıyla karıştırın. Pudra şekerini ekleyip karıştırmaya devam edin. Sosu ılınan kekin üzerine yavaşça gezdirip, dilimleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

