Lezzetli bir kek önerisi...
Malzemeler
Marzipan için
70 g toz badem
50 g pudra şekeri
1 yumurta akı
Kek hamuru için
100 g tereyağı
100 g bitter çikolata
2 yumurta
1 yumurta sarısı
50 g esmer toz şeker
70 g toz badem
3 yemek kaşığı un
Üzeri için
Pudra şekeri
Hazırlanışı
Marzipan için, toz badem ve pudra şekerini bir kapta harmanlayın. Yumurta akını ekleyip iyice karıştırın. Kek hamuru için, önce tereyağını eritin. Ocaktan alın. Ilınan tereyağına küçük parçalara böldüğünüz çikolatayı ekleyin. Çikolata eriyinceye kadar karıştırıp soğumaya bırakın. Yumurtaları bir karıştırma kabına alarak mikserle iyice çırpın. Esmer toz şekeri ekleyip çırpmaya devam edin. Elenmiş un ile toz bademli karışımı ilave edin. Son olarak çikolata karışımını ekleyin ve tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar karıştırın.
Kek harcını yağladığınız muffin kalıplarına, kabın yarısını doldurcak şekilde paylaştırın. Hazırladığınız marzipandan cevizden biraz daha küçük parçalar alın. Elinizle yuvarlayın ve hamurun ortasına yerleştirin. Kalan kek harcını üzerine ilave ederek marzipanın üzerini kapatın.
Marzipan dolgulu mini keklerinizi önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarın. Üzerlerine pudra şekeri serperek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.