Lezzetli bir kek önerisi...

Malzemeler

Marzipan için

70 g toz badem

50 g pudra şekeri

1 yumurta akı

Kek hamuru için

100 g tereyağı

100 g bitter çikolata

2 yumurta

1 yumurta sarısı

50 g esmer toz şeker

70 g toz badem

3 yemek kaşığı un

Üzeri için

Pudra şekeri



Hazırlanışı

Marzipan için, toz badem ve pudra şekerini bir kapta harmanlayın. Yumurta akını ekleyip iyice karıştırın. Kek hamuru için, önce tereyağını eritin. Ocaktan alın. Ilınan tereyağına küçük parçalara böldüğünüz çikolatayı ekleyin. Çikolata eriyinceye kadar karıştırıp soğumaya bırakın. Yumurtaları bir karıştırma kabına alarak mikserle iyice çırpın. Esmer toz şekeri ekleyip çırpmaya devam edin. Elenmiş un ile toz bademli karışımı ilave edin. Son olarak çikolata karışımını ekleyin ve tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar karıştırın.

Kek harcını yağladığınız muffin kalıplarına, kabın yarısını doldurcak şekilde paylaştırın. Hazırladığınız marzipandan cevizden biraz daha küçük parçalar alın. Elinizle yuvarlayın ve hamurun ortasına yerleştirin. Kalan kek harcını üzerine ilave ederek marzipanın üzerini kapatın.

Marzipan dolgulu mini keklerinizi önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarın. Üzerlerine pudra şekeri serperek servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

