Muzlu rulo pasta tarifi

Malzemeler

• 3 yumurta

• 1.5 çay bardağı toz şeker

• Yarım çay bardağı süt

• 1 paket kabartma tozu

• 2 çay bardağı un

• 1 paket vanilya

• 2 orta boy muz

Kreması için:

• 1 yumurta sarısı

• 1 litre süt

• 1.5 çay bardağı un

• 1 çay bardağı toz şeker

• 1 paket vanilya

• 50 g tereyağı

Üzeri için:

• Pudra şekeri

• Karamel sos

• Hindistan cevizi





Hazırlanışı:

1- Yumurta, toz şeker ve vanilyayı bir kaba alın. Köpük gibi oluncaya kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Süt, kabartma tozu ve unu ilave ederek çırpmaya devam edin. Karışımı yağlı kağıt serili fırın tepsisine eşit şekilde yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşinceye kadar pişirip fırından alın. Yağlı kağıt ile birlikte rulo şeklinde sararak 7-8 dakika bekletip ruloyu açın.

2- Kreması için gerekli olan tüm malzemeyi bir tencereye alın. Kısık ateşte muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın.

3- Soğuyan keki yarım çay bardağı süt ile ıslatın ve üzerine hazırlamış olduğunuz kremayı yayın. Muzları pastanızın bir kenarına yerleştirerek rulo şeklinde sarın. Üzerine pudra şekeri serpin ve karamel sos gezdirin. Hindistan cevizi ile süsleyerek servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.