Portakal jöleli kek tarifi

Malzemeler:

2 yumurta

2 Türk kahvesi fincanı toz şeker

1 Türk kahvesi fincanı süt

1/2 Türk kahvesi fincanı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 Türk kahvesi fincanı un

Portakallı jöle için

2 su bardağı portakal suyu

1/2 su bardağı su

4 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

Üzeri için

Çikolatalı pasta süsü



Hazırlanışı:

Keki hazırlamak için derin bir kap içerisine yumurta ve şekeri, krema kıvamına gelene kadar mikserin yüksek devriyle çırpın. Süt, sıvı yağ ve vanilyayı ekleyip çırpmaya devam edin. Un ve kabartma tozunu da ilave edip 1-2 dakika daha çırpın. Hazırladığınız kek karışımını yağladığınız tart kalıbına aktarın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkarın ve bir kenarda soğumaya bırakın. Jöleyi hazırlamak için su ve nişastayı topak kalmayacak şekilde güzelce karıştırın. Portakal suyu, şeker ve karıştırdığınız nişastalı suyu bir tencereye alın ve muhallebi kıvamına gelinceye kadar orta ısılı ateşte ara sıra karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Son olarak keki kalıptan çıkararak servis tabağına aktarın. Portakallı jöleyi üzerine yayın ve jölenin üstünü pasta süsüyle süsleyin. Hazırlamış olduğunuz keki buzdolabında 1-2 saat soğuttuktan sonra dilimleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.