Portakallı ve beyaz çikolatalı kek tarifi

Malzemeler:

200 g bitter çikolata

175 g tereyağı

300 g toz şeker

120 g un

15 g kakao

3 yumurta

100 g beyaz çikolata

1 portakalın rendelenmiş kabuğu

Üzeri için

Kumkuat dilimleri

Portakallı çikolata parçaları



Hazırlanışı:

Çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Geniş bir karıştırma kabında toz şeker, un ve kakaoyu harmanlayın. Soğuyan çikolata ve yumurtaları ilave edip pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar mikser yardımıyla çırpın. İri doğradığınız beyaz çikolata ve rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyip spatulayla karıştırın. Karışımı yağlı kağıt serili kare bir fırın kabına aktarın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Üzerini kumkuat dilimleri ve portakallı çikolata parçaları ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.