Portakallı ve beyaz çikolatalı kek tarifi
Malzemeler:
200 g bitter çikolata
175 g tereyağı
300 g toz şeker
120 g un
15 g kakao
3 yumurta
100 g beyaz çikolata
1 portakalın rendelenmiş kabuğu
Üzeri için
Kumkuat dilimleri
Portakallı çikolata parçaları
Hazırlanışı:
Çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Geniş bir karıştırma kabında toz şeker, un ve kakaoyu harmanlayın. Soğuyan çikolata ve yumurtaları ilave edip pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar mikser yardımıyla çırpın. İri doğradığınız beyaz çikolata ve rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyip spatulayla karıştırın. Karışımı yağlı kağıt serili kare bir fırın kabına aktarın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Üzerini kumkuat dilimleri ve portakallı çikolata parçaları ile süsleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.