menu

close

menu

close

menu

close

Vişneli mini kekler

Şirin görünümlü vişneli mini kekler

Malzemeler:
75 gr tereyağ
70 gr şeker
12 gr bal
5 gr limon kabuğu rendesi
180 gr yumurta
75 gr un
50 gr badem unu
2 gr kabartma tozu
1 bardak donmuş vişne taneleri
Bir tutam tuz

Hazırlanışı:
Tereyağ ve şekeri krem olana kadar iyice çırptıktan sonra içine bal, tuz ve limon kabuğu rendesini ekleyin. Yumurtaları teker teker karışıma ekleyin, bir yumurtayı yedirdikten sonra diğerini ekleyerek devam edin. Badem unu, un ve kabartma tozunu karıştırarak hazırladığınız harca ekleyin. Kalıpları yağlayıp unlayın. Kalıpların dibine vişne tanelerini yerleştirin, harcı kalıplara dökün. Önceden 175 dereceye ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Tel üzerinde soğumaya bırakın, kalıbı ters çevirerek çıkartın. Vişneler üste gelecek şekilde servis edin. Dilerseniz vişne yerine mavi haşhaş da kullanabilirsiniz.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Pancarlı ve kakaolu unsuz muffin
Muz keki
Çilek soslu kekler
Vişneli top kek
Kakaolu kek
Meyveli kek
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Pancarlı ve kakaolu unsuz muffin
Muz keki
Çilek soslu kekler
Vişneli top kek
Kakaolu kek
Meyveli kek

En çok okunanlar

Son Eklenenler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.