Şirin görünümlü vişneli mini kekler

Malzemeler:

75 gr tereyağ

70 gr şeker

12 gr bal

5 gr limon kabuğu rendesi

180 gr yumurta

75 gr un

50 gr badem unu

2 gr kabartma tozu

1 bardak donmuş vişne taneleri

Bir tutam tuz



Hazırlanışı:

Tereyağ ve şekeri krem olana kadar iyice çırptıktan sonra içine bal, tuz ve limon kabuğu rendesini ekleyin. Yumurtaları teker teker karışıma ekleyin, bir yumurtayı yedirdikten sonra diğerini ekleyerek devam edin. Badem unu, un ve kabartma tozunu karıştırarak hazırladığınız harca ekleyin. Kalıpları yağlayıp unlayın. Kalıpların dibine vişne tanelerini yerleştirin, harcı kalıplara dökün. Önceden 175 dereceye ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Tel üzerinde soğumaya bırakın, kalıbı ters çevirerek çıkartın. Vişneler üste gelecek şekilde servis edin. Dilerseniz vişne yerine mavi haşhaş da kullanabilirsiniz.