Vişneli top kek tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı tam buğday unu

1 tatlı kaşığı karbonat

1 limonun rendelenmiş kabuğu

1.5 çay bardağı bal

2 yumurta

2 çay bardağı süt

50 gr eritilmiş ılık tereyağı

15-20 vişne komposto tanesi



Hazırlanışı:

Vişne tanelerini süzgece alıp süzün ve kağıt havlu üzerine yayıp kurutun. Un ve karbonatı çukur bir kaba eleyin. Limon kabuğunu ilave edip harmanlayın. Bal, yumurta, süt ve eritilmiş ılık tereyağını bir kasede mikserle çırpın. Ballı harcı unlu karışıma ekleyip düzgün bir hamur elde edene kadar çırpmaya devam edin. Hamuru küçük muffin kalıplarına üstten bir parmak boşluk bırakacak şekilde paylaştırın. Her kalıbın üzerine 2-3 vişne ilave edip hafifçe hamurun içine batırın. Muffin kalıplarını fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 20 dakika pişirin. Ilık servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.