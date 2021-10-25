Kestanenin faydaları nelerdir? Kestane kaç kalori?

Kestane sağlık açısından oldukça lezzetli bir tür kuruyemiş. Kalp sağlığı, kan şekeri kontrolü, sindim sistemi sağlığı gibi pek çok konuda kestanenin faydalarından söz etmek mümkün. Kilo kaybı için destek olabilir, iltihaba karşı destek sağlayabilir. Kestane aynı zamanda potansiyel antikanser özelliklerine sahip olabilir. Bu makalede kestanenin faydaları nelerdir ve kestane kaç kalori sorularına yanıt veriyoruz.

KESTANE KAÇ KALORİ? KESTANE BESİN DEĞERLERİ

Öncelikle kestanenin besin değerleri ne? Kestane kaç kalori? Sağlık sitesi Healthline 84 (10 tane) gramlık kavrulmuş kestanenin kalori ve besin değerlerini şöyle sıralıyor:

Kalori: 206

Protein: 2.7 gram

Yağ: 1.9 gram

Karbonhidrat: 44.5 gram

Lif: 4.3 gram, Günlük Değerin (GD) %15'i

Bakır: GD'nin %47'si

Manganez: GD'nin %43'ü

B6 Vitamini: GD'nin %25'i

C Vitamini: GD'nin %24'ü

Tiamin: GD'nin %17'si

Folat: GD'nin %15'i

Riboflavin: GD'nin %11'i

Potasyum: GD'nin %11'i



Kestane, ayrıca K, B5 ve B3 vitaminlerinin yanı sıra fosfor ve magnezyum da dahil pek çok birçok vitamin ve mineral de barındırıyor.



KESTANE ŞEKERİ KAÇ KALORİ?

Peki, kestane şekeri kaç kalori? Türk Gıda Kompozisyon Veri Tabanı'na göre kestane şekerinin bazı besin değerleri şöyle:

Enerji kcal 273 Enerji kJ 1142 Protein g 1,06 Yağ, toplam g 1,09 Karbonhidrat g 62,74 Lif, toplam diyet g 4,01 Sakaroz g 21,39 Demir, Fe mg 0,29 Fosfor, P mg 23 Kalsiyum, Ca mg 11 Magnezyum, Mg mg 12 Potasyum, K mg 162 Sodyum, Na mg 20 Çinko, Zn mg 0,14 Selenyum, Se µg 0,9 Riboflavin mg 0,020 B-6 vitamini, toplam mg 0,106



KESTANENİN FAYDALARI NE?

Sağlık sitesi healthline kestaneni 9 faydasını şöyle sıralıyor:

1-Kestane besinlerle doludur

Kestane bünyesinde proteinden life, K, B5 ve B3 vitaminlerinden fosfor ve magnezyuma kadar pek çok vitamin ve mineral barındırır. Diğer kuruyemiş türlerine göre yağ oranı daha düşüktür, dolayısıyla da daha az kalori içerir. Kestane aynı zamanda iyi de bir lif kaynağıdır.

2. Antioksidanlar

Kestane sağlık için yararlı ve önemli antioksidanları da bünyesinde barındırır. Kestanenin C vitamini dışında içerdiği çeşitli antioksidanla hücreleri serbest radikal hasarına karşı savunma konusunda faydalıdır.



3. Kalp sağlığına destek

Kestanenin kalp için de yararı var. Gallik ve ellagaik asit gibi antioksidanların strese karşı kalbi korumaya yardımcı olduğu yönünde çalışmalar var. Bünyesindeki potasyum da kalp sağlığı için önemli. Araştırmalar potasyum yönünden zengin ve sağlıklı bir diyetin kalp hastalığı ve felç riskini azaltmada destek olabileceğini gösteriyor.

4. Yüksek lif

Kestane aynı zamanda iyi de bir lif kaynağı. Lif ise sindirime destek olur, yararlı bağırsak bakterileri besler. Bu şekilde kilo yönetimine de destek olacaktır.

5. Kan şekeri kontrolün destek

Kestane kan şekeri kontrolüne yardımcı olabilecek bazı özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Kan şekeri seviyesini dengelemeye ve ani yükselmeleri önlemeye karşı bünyesinde lif olan kestanenin insülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olabileceği de belirtiliyor.

6. Kilo vermeye destek olabilir

Kestane, kilo vermeye yardımcı olabilecek çeşitli özelliklere sahiptir. Diğer kuruyemiş türlerinden daha az kalori içerir. Sindirimi yavaşlatarak, iştahı azaltarak kilo vermeye destek olabilir.

7. Enflamasyonu azaltabilir

Kestane diğer özelliklerinin yanı sıra bünyesindeki antioksidanlar sayesinde iltihabı azaltmaya yardımcı da olabilir.

8. Potansiyel anti-tümör özellikleri

Bazı araştırmalar göre kestanen bünyesindeki ellagik asit gibi antioksidanların tümör hücrelerinin büyümesini baskılayabileceğini gösteriyor. Ancak bu konuda insan çalışmalarına ihtiyaç vardır. Yani bu iddia henüz doğrulanmamıştır.

9. Lezzetli ve diyete eklenmesi kolay

Kestane tüketim olarak da oldukça lezzetli. Çiğ olarak da tüketilebilir ancak sindirim sorunlarına yol açabilir. Kestaneyi çeşitli şekillerde pişirebilirsiniz. Pişmiş kestaneler salata, çorba, dolma ve tatlı gibi yemeklere de katılabilir.