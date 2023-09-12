Olgunlaşmış muzlarla neler yapılabilir? İşte 5 kolay tarif!

Bir muzun yapısı sert olduğunda besleyicilik açısından en iyisidir. Atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz gibi mısır gevreğinize katabilir veya diğer meyvelerle karıştırıp salata yapabilirsiniz. Ancak gevşek, ıslak ve hafif kahverengiye döndüğünde, onu yemek istemezsiniz. Ama sakın çöp kutusuna atmayın. Olgunlaşmış bir muzu her zaman ezebilir ve farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Ancak olgunlaşmış muzları kullanmanın başka yolları da var. İşte sizin için hazırladığımız olgunlaşmış muz tarifleri...

OLGUNLAŞMIŞ MUZ TARİFLERİ

Birçoğu muzlu ekmek yapmak için olgunlaşmış muzu kullanma eğilimindedir. İşte birkaç seçenek daha:

1. Muz sheera

İçindekiler

1 fincan suji veya ince irmik

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 adet olgunlaşmış muz

3 bardak su veya süt

Bir tutam safran

Kuru meyveler

Yapılışı:

Bir fincan sujiyi yağda hafifçe kızartın.

Kıyılmış iki adet olgunlaşmış muzu ekleyin ve iyice karıştırın.

2,5 su bardağı sıcak su veya sütü dökün.

Karışımı topak kalmayacak şekilde eşit şekilde karıştırın.

Birkaç dakika pişirin ve üzerini kuru meyvelerle süsleyin.

2. Kele ki sabzi

İçindekiler

• 2 adet olgunlaşmış muz

• Bir tutam asafoetida

• Yarım çay kaşığı hardal tohumu

• 2 çay kaşığı yağ

• Yarım çay kaşığı pul biber

• Yarım çay kaşığı kişniş tozu

• Yarım çay kaşığından az zerdeçal tozu

• Yarım çay kaşığı kimyon tozu

• Yarım çay kaşığı şeker

• Bir tutam tuz

Yapılışı:

• Hardal tohumlarını ve bir tutam asafoetida'yı yağa koyun.

• Yuvarlak kesilmiş muzları ekleyin.

• Hafifçe karıştırdıktan sonra kırmızı biber, zerdeçal, kişniş ve kimyon tozlarını ekleyin.

• Şeker ve tuzla tatlandırıp orta ateşte iki dakika pişirdikten sonra sıcak olarak servis yapın.

3. Olgunlaşmış muzlu yulaf ezmesi

İçindekiler

• 1/2 bardak yulaf

• 1 bardak su

• 1/2 bardak süt

• 1 adet olgunlaşmış muz (püre haline getirilmiş)

• 1/4 bardak fındık

• 1/4 bardak tohum

Yapılışı:

• Küçük bir tava alıp yulaf, su ve sütü koyun.

• Kaynatın, ardından ısıyı azaltın ve beş dakika kaynamaya bırakın veya yulafların pişmesini bekleyin.

• Ezilmiş muz, fındık ve tohumları ekleyip servis yapın.

4. Muzlu smoothie

İçindekiler

• 1 adet olgunlaşmış muz

• 1 bardak yoğurt

• 1/2 bardak meyve

• 1/2 bardak süt

Yapılışı:

Tüm malzemeleri blenderda birleştirin ve pürüzsüz bir içecek elde edene kadar karıştırın.

5. Muzlu dondurma

İçindekiler

• 2 adet olgunlaşmış muz (dondurulmuş)

• 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

• 1 yemek kaşığı kakao tozu

Yapılışı:

• Bir mikser kavanozu alın ve dondurulmuş muzları, fıstık ezmesini ve kakao tozunu birleştirin.

• Hepsini pürüzsüz olana kadar karıştırın.

• 20-30 dakika kadar dondurun ve ardından dondurmayı servis edin