Çedar peynirli sufle tarifi nasıl yapılır? Adım adım nefis sufle

Suflenin tanımı Türk Dil Kurumu sözlüğünde "Un, şeker, yumurta vb. maddelerin muhallebi kıvamına gelinceye kadar çırpılıp pişirilmesiyle yapılan bir tatlı türü" olarak yer alır. Peki, Türkiye'de de en çok aranan lezzetler arasında yer alan sufle tarifini hiç çedar peynirle denediniz mi? İşte Gamze Bursa'nın çedar peynirli sufle tarifi:

ÇEDAR PEYNİRLİ SUFLE TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 çorba kaşığı zeytinyağı

3 adet ince halka şeklinde doğranmış pırasa

40 gr. eritilmiş tereyağı

3 çorba kaşığı un

1 su bardağından biraz fazla sıcak süt

3/4 su bardağı rendelenmiş çedar peyniri

3 yumurtanın sarısı

Taze çekilmiş karabiber

Tuz

4 yumurtanın akı

1.5 su bardağı krema

Sufle kaplarını yağlamak için sıvıyağ





ÇEDAR PEYNİRLİ SUFLE TARİFİ YAPIM AŞAMALARI