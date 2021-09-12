Çedar peynirli sufle tarifi nasıl yapılır? Adım adım nefis sufle
Çedar peynir sevenler burada mı? Hem sufle hem de çedar peyniri bir arada görmek isteyenler için nefis bir tarif hazırladık. İşte karşınızda çedar peynirli sufle tarifi... Nasıl yapılır diyorsanız okumaya devam edin.
Suflenin tanımı Türk Dil Kurumu sözlüğünde "Un, şeker, yumurta vb. maddelerin muhallebi kıvamına gelinceye kadar çırpılıp pişirilmesiyle yapılan bir tatlı türü" olarak yer alır. Peki, Türkiye'de de en çok aranan lezzetler arasında yer alan sufle tarifini hiç çedar peynirle denediniz mi? İşte Gamze Bursa'nın çedar peynirli sufle tarifi:
ÇEDAR PEYNİRLİ SUFLE TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
- 2 çorba kaşığı zeytinyağı
- 3 adet ince halka şeklinde doğranmış pırasa
- 40 gr. eritilmiş tereyağı
- 3 çorba kaşığı un
- 1 su bardağından biraz fazla sıcak süt
- 3/4 su bardağı rendelenmiş çedar peyniri
- 3 yumurtanın sarısı
- Taze çekilmiş karabiber
- Tuz
- 4 yumurtanın akı
- 1.5 su bardağı krema
- Sufle kaplarını yağlamak için sıvıyağ
ÇEDAR PEYNİRLİ SUFLE TARİFİ YAPIM AŞAMALARI
- Fırını 180 dereceye ayarlayın.
- Teflon tavada zeytinyağını ısıtın.
- Pırasaları 5 dakika pişirin.
- Başka bir tencerede tereyağını eritin, unu ilave edin ve 1 dakika kavurun.
- Sıcak sütü ekleyip topak olmasını önlemek için telle hızlıca karıştırın.
- Beşamel sos kıvamına gelince sırasıyla çedar peynirini, pırasayı, yumurta sarısını, tuzu ve karabiberi ekleyin.
- Yumurtanın akını cam bir kasede mikserle çırparak köpürtün, peynirli karışıma ekleyin ve yağlanmış sufle kaplarına dökün.
- Fırında 20 dakika pişirin ve sufleyi fırından çıkar çıkmaz servis yapın.