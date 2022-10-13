Çıtır çıtır akışkan peyniri! İşte evde mozzarella sticks tarifi

Genellikle hamburgerin yanında, pizzanın yanında yediğimiz ve neredeyse her yemeğin yanına çok yakışan mozzarella stickslere hepimiz bayılıyoruz. Genelde kendimiz tüketmek istediğimiz zaman ise zincir marketlerden hazır olarak alıyoruz. Peki, kendi mozzarella sticksinizi evde yapmaya ne dersiniz? İşte bir daha hazır almaya yeltenmeyeceğiniz o tarif...

MOZZARELLA STICKS TARİFİ

Malzemeler

500 g mozzarella peyniri

Yarım su bardağı un

2 yumurta

1/4 su bardağı süt

2 su bardağı ekmek kırıntısı

1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

1 tatlı kaşığı soğan tozu

1 tatlı kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

1 yemek kaşığı kekik

Kızartmak için;

Ayçiçek yağı



MOZZARELLA STICKS NASIL YAPILIR?

Hazırlanışı

Peyniri dikdörtgen şeklinde dilimleyin. Unu düz bir tabağa alın. Yumurtaları ayrı bir kasede süt ile çırpın. Ekmek kırıntısını düz bir tabağa alıp sarımsak tozu, soğan tozu, taze çekilmiş tane karabiber ve kekik ile harmanlayıp lezzetlendirin. Dikdörtgen şeklinde dilimlediğiniz mozzarella çubuklarının dört tarafını öncelikle una bulayın. Sonra süt ile çırpılmış yumurtalı karışıma batırın ve baharatlar ile tatlandırdığınız ekmek kırıntısı karışımına bulayın. Mozzarella çubuklarını yağlı kağıt üzerinde bir tepsiye dizin ve katılaşması için buzdolabında bekletin. Katılaşan mozzarella çubuklarını kızgın yağda altın sarısı rengi olana kadar kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.