Fırında peynirli kabak

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Şık bir sunum, şahane bir lezzet!

8 kişilik -

Malzemeler

1.5 kg kabak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 büyük boy soğan

Tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı un

3 yumurta

Yarım su bardağı krema

3/4 su bardağı taze nane

1.5 su bardağı beyaz peynir

Milföy kapak için

4-5 kare milföy hamuru

1 yumurtanın sarısı



Hazırlanışı:

Kabakları, kabuğunu soymadan, sebze soyacağı ile şeritler şeklinde kesin. Zeytinyağını geniş bir tavada ısıtın, soğanı ilave edip pembeleştirin. Kabakları içine ekleyip yumuşayana kadar pişirin. Tuz, karabiber ve unu serpin. Fırını 180 derecede ısıtın. Yumurta ve kremayı bir kasede telle çırpıp kabağa ilave edin. Nane ve beyaz peyniri ilave edin. Dikdörtgen kek kalıbını alüminyum folyo ile kaplayın. Kabaklı karışımı içine dökün ve 35-40 dakika pişirin. Fırını 180 derecede ısıtın milföyleri merdaneyle açın. Uzun şerit yapmak için 2 milföyü ayırmadan açın, kısa şeritler için 1 milföy yeterli olur. Cetvel yardımıyla hamurdan uzun şeritler kesin. Kabağı koyacağınız kek kalıbının tersini çevirin ve biraz sıvı yağ ile yağlayın. önce kısa şeritleri enine eşit aralıklarla dizin sonra uzun şeritleri üste koyun. En son alt kenarını uzun bir şeritle kapatın. Alt şeridi diğer şeritlere parmağınızla bastırarak sabitleyin, uçları açılmasın. Yumurta sarısını biraz su ile çırpıp şeritlerin üzerine etrafına taşırmadan sürün. 15-20 dakika pişirin. Peynirli kabağı aynı şekildeki bir servis tabağına alın. üzerine milföy kafesi yerleştirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

