İncir ve hardal sosu

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- kişilik -

Malzemeler

1 çay bardağı beyaz şarap sirkesi

1 çay bardağı su

8 büyük boy kuru incir (iri doğranmış)

2 dal taze biberiye

2 çubuk tarçın

1 yemek kaşığı bal

60 gr tereyağı

Tuz

Taze çekilmiş karabiber

100 gr tereyağı

4 arpacık soğan (minik küp doğranmış)

Yarım çay bardağı beyaz şarap sirkesi

Tuz

Karabiber

1 su bardağı krema

2 yemek kaşığı tane hardal



Hazırlanışı

İncir sosu için 60 gr tereyağını bir tencerede eritin. İri doğranmış incirleri, ince doğranmış biberiyeyi ilave edin ve soteleyin. Beyaz şarap sirkesi, su, çubuk tarçın ve 1 yemek kaşığı bal ilave edin. 40-50 dakika kısık ateşte kaynatın. Ocaktan alıp çubuk tarçını tencereden çıkarın. Sosu blenderle ezin. Püre haline gelen sosa, tuz ve çekilmiş tane karabiber ilave edin. Tane hardallı sos için, 100 gr tereyağının yarısını sos tenceresinde eritip soğanı soteleyin. üzerine sirkeyi ilave edin ve sotelemeye devam edin. Daha sonra beyaz şarap sirkesi ve kremayı ekleyin. 10 dakika kaynattıktan sonra ocağı kapatın. Kalan tereyağı, hardal, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.