Limonlu punch

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Limonlu punch tarifi

- kişilik -

Malzemeler

Yarım su bardağı bal

750 ml cin bazlı bir likör

2.5 su bardağı cin

2 su bardağı konyak

2 su bardağı taze limon suyu

750 ml köpüklü beyaz şarap

Limon dilimleri

Tane karanfil



Hazırlanışı:

Balı bir miktar sıcak suya ekleyip açılmasını sağlayın ve soğutun. Likör, cin, konyak, şarap ve limon suyunu ballı şuruba ekleyip karıştırın. Karışımı geniş bir kaseye alarak 4 saat buzdolabında bekletin. üzerine karanfil batırdığınız limon dilimlerini ekleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.