Limonlu punch
Limonlu punch tarifi
- kişilik
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Malzemeler
Yarım su bardağı bal
750 ml cin bazlı bir likör
2.5 su bardağı cin
2 su bardağı konyak
2 su bardağı taze limon suyu
750 ml köpüklü beyaz şarap
Limon dilimleri
Tane karanfil
Hazırlanışı:
Balı bir miktar sıcak suya ekleyip açılmasını sağlayın ve soğutun. Likör, cin, konyak, şarap ve limon suyunu ballı şuruba ekleyip karıştırın. Karışımı geniş bir kaseye alarak 4 saat buzdolabında bekletin. üzerine karanfil batırdığınız limon dilimlerini ekleyip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.