Elif Edes Tapan'dan renkli ve lezzetli bir öneri...

Hazırlama süresi: 15 dakika

Bekleme süresi: 1-2 saat



Malzemeler

2-3 adet portakal

1 paket portakal veya limon jölesi



Hazırlanışı

Portakalları ikiye keserek, kaşık yardımıyla içlerini temizleyerek kap gibi hazırlayın. Jöleyi paket talimatındaki su ölçüsünden daha az su ile hazırlayın. Portakal kaplarını tabaklara oturtun, içlerine jöle doldurun, buzdolabına veya buzluğa koyun. Jöle sertleşince suya batırılan keskin şef bıçağı ile portakalları dilimleyin. Her seferinde bıçağı sudan geçirmeyi unutmayın. Servis yapana kadar buzdolabında tutun.



Not: Portakal jölelerini dilimlemeden üzerine biraz nar serperek servis edebilirsiniz.

