Sarımsaklı düğüm ekmek ve domates sos

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Malzemeler

Ekmek için

6 su bardağı un

1 paket (11 gr) instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz şeker

2.5 su bardağı ılık su

İç harcı için

5 diş sarımsak

2 dal taze kekik

2 dal maydanoz

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı zeytinyağı

Domates sos için

6 domates

1 salçalık kırmızıbiber

6 yemek kaşığı zeytinyağı

4 diş sarımsak

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Domates sos için domateslerin alt kısımlarına bıçakla artı şeklinde bir kesik yapın. Domatesleri kaynar suya ekleyip 20 saniye bekletin. Kaynar sudan çıkarıp soğuk suya ekleyin. 30 saniya bekletin. Domatesleri kuruladıktan sonra kabuklarını soyun. Domatesleri rendenin iri yanıyla rendeleyin. Sarımsak ve rendelenmiş domatesi büyük bir tencerenin içine alın. Orta ateşte suyu azalana kadar arada bir karıştırarak pişirin. Kırmızıbiberi közleyip kabuğunu soyun. çekirdeklerini çıkardıktan sonra kıyın. Domatese ekleyip pişirmeye devam edin. Tencereyi ocaktan indirip içine zeytinyağı, tuz ve karabiber ilave edip karıştırın. Ekmek için, unu büyük bir kaseye eleyin. Ortasını çukur şeklinde açıp maya, tuz ve şekeri ekleyin. Ilık suyu yavaşça ekleyip ele yapışmayan kıvamda bir hamur hazırlayın. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp ılık bir ortamda 1 saat bekletin. Sarımsakların kabuğunu soyup kıyın. Maydanoz ve kekiği kıyın. Sarımsak, yeşillikler, tuz ve zeytinyağını bir kasede karıştırın. Hamuru 16 bezeye bölün. Her bir bezeyi hafif un serpilmiş bir zeminde dikdörtgen şeklinde açın. üzerine sarımsaklı sostan sürüp rulo şeklinde sarın. Uçlarından tutarak düğüm şeklinde bağlayın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizip tekrar mayalanması için 30 dakika bekletin. Fırını 180 derecede ısıtın. Kalan sosu hamurların üzerine sürün. Ekmek hamurlarını sıcak fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak veya ılık servis yapın.Sarımsaklı düğüm ekmek ve domates sos artık hazır, afiyet olsun.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

