Partileriniz için lezzetli bir öneri...

Malzeme

4 dilim tost ekmeği

8 dilim somon füme

İç dolgusu için

150 g krem peynir

1 kırmızı soğan

3-4 dal maydanoz

4 dal dereotu

Tuz

Karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber



Hazırlanışı

Krem peyniri geniş bir kaseye alın. Küp doğradığınız kırmızı soğan, ince kıydığınız yeşillikler, tuz ve baharatları ekleyip karıştırın. Karışımı somon fümelerin arasına sürüp rulo şeklinde sarın. Sardığınız ruloları yuvarlak dilimleyin. Tost ekmeklerini dörde bölüp tavada hafif kızartın. üzerlerine kalan peynirli karışımdan sürüp bir parça somon rulosu yerleştirin. Bütün somonlar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayıp servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

