Taze otlu ve sarımsaklı ekmek

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

- kişilik -

Malzemeler

1 baget ekmek

50 gr tereyağı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

Maydanoz

Dereotu

Taze kekik

Deniz tuzu

Parmesan peyniri



Hazırlanışı:

Taze otlu ve sarımsaklı ekmek: İstediğiniz miktarda maydanoz, dereotu ve kekiği kıyın. Oda ısısında yumuşatılmış tereyağı, zeytinyağı, deniz tuzu ve kıyılmış yeşilliği bir kasede karıştırın. Baget ekmeği uzunlamasına ortadan ikiye kesin. Tereyağlı karışımı ekmeklerin kesik yüzeylerinin üzerine bıçakla sürün. Sıcak fırında 15-20 dakika kızartın. Üzerine rendelenmiş parmesan peyniri serpip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

