Yer fıstığı ezmesi

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Yer fıstığı ezmesi tarifi

- kişilik -

Malzemeler

500 g tuzsuz yer fıstığı

Yarım su bardağı pekmez

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam tuz

1 tatlı kaşığı vanilya özütü



Hazırlanışı

Fıstıkların kabuklarını soyun. Bir tavaya koyup yaklaşık 5-6 dakika kavurun. Az kavrulmuş fıstıkları püre kıvamına gelinceye kadar robottan geçirin. Kalan malzemeyi ilave edip tekrar karıştırın. Fıstık ezmenizi temiz bir kavanoza alarak oda sıcaklığında saklayabilirsiniz.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

