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Yer fıstığı ezmesi

Yer fıstığı ezmesi tarifi

 - kişilik   -
Malzemeler
500 g tuzsuz yer fıstığı
Yarım su bardağı pekmez
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tutam tuz
1 tatlı kaşığı vanilya özütü

Hazırlanışı
Fıstıkların kabuklarını soyun. Bir tavaya koyup yaklaşık 5-6 dakika kavurun. Az kavrulmuş fıstıkları püre kıvamına gelinceye kadar robottan geçirin. Kalan malzemeyi ilave edip tekrar karıştırın. Fıstık ezmenizi temiz bir kavanoza alarak oda sıcaklığında saklayabilirsiniz.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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