Yulaflı ince kıtır

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Yulaf unlu kıtırı mutlaka deneyin!

- kişilik -

Malzemeler:

• 250 gr yulaf unu

• 1 tatlı kaşığı haşhaş

• 1 çorba kaşığı susam

• 1 çorba kaşığı tahin

Hazırlanışı:

Bir kapta haşhaşı, susamı ve tahini iyice karıştırın. Üzerine iki su bardağı kaynamış su koyun, oda sıcaklığında soğumasını bekleyin. Sonra üzerine yulaf ununu katarak kulak memesi kıvamında hamur elde edin. Hamuru tezgahın üzerinde alıp açın. Çay bardağı ile yuvarlak şekiller çıkarın. Yağlanmış tepsiye dizin, 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin ve soğuyunca servis edin.