Zeytinli ve cevizli dip sos

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Zeytinli ve cevizli dip sos tarifi

4 kişilik -

Malzemeler

2 dilim kızarmış ekmek

1/3 su bardağı süt

1/3 su bardağı yoğurt

1 tatlı kaşığı mayonez

2 yemek kaşığı zeytin

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı ceviz

1 tatlı kaşığı maydanoz



Hazırlanışı:

Ekmekleri doğrayıcı ile parçalayın. İçine sütü, yoğurdu, mayonezi, çekirdekleri çıkarılmış zeytini, sarımsağı, cevizi, maydanozu ekleyin. Bu karışımı doğrayıcı ile parçalayıp krakerler üzerinde servis yapın. Not: Kıvamı çok yoğun olursa biraz sütle açabilirsiniz.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.