Zeytinli ve cevizli dip sos
Zeytinli ve cevizli dip sos tarifi
4 kişilik
-
Malzemeler
2 dilim kızarmış ekmek
1/3 su bardağı süt
1/3 su bardağı yoğurt
1 tatlı kaşığı mayonez
2 yemek kaşığı zeytin
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı ceviz
1 tatlı kaşığı maydanoz
Hazırlanışı:
Ekmekleri doğrayıcı ile parçalayın. İçine sütü, yoğurdu, mayonezi, çekirdekleri çıkarılmış zeytini, sarımsağı, cevizi, maydanozu ekleyin. Bu karışımı doğrayıcı ile parçalayıp krakerler üzerinde servis yapın. Not: Kıvamı çok yoğun olursa biraz sütle açabilirsiniz.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.