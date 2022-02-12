Portakallı kek nasıl yapılır? Yumuşacık portallı kek tarifi
Çayın, kahvenin yanında gidecek; yumuşacık portakallı kek nasıl yapılır? Portakallı kek tarifi yemek sitesi Lezzet.com.tr şefi Başak Öngel'den geliyor. İşte portakallı kek tarifi için gerekli malzemeler ve tarifin yapılış aşamaları...
Portakallı kek nasıl yapılır? Bu yazıda bu sorunun yanıtlarına bakıyoruz. Aşağıda portakallı kek tarifi için gerekli malzemeleri ve videoda tarifin yapılış aşamalarını bulabilirsiniz...
PORTAKALLI KEK TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
• 3 yumurta
• 1 su bardağı şeker
• 1 portakalın kabuğu (rende)
• 1 su bardağı süt
• 3-3,5 su bardağı un
• 1 çay bardağı sıvıyağ
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1 paket kabartma tozu
• 1 paket vanilin
• 1 portakalın suyu