Portakallı kek nasıl yapılır? Yumuşacık portallı kek tarifi

Portakallı kek nasıl yapılır? Bu yazıda bu sorunun yanıtlarına bakıyoruz. Aşağıda portakallı kek tarifi için gerekli malzemeleri ve videoda tarifin yapılış aşamalarını bulabilirsiniz...

PORTAKALLI KEK TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

• 3 yumurta

• 1 su bardağı şeker

• 1 portakalın kabuğu (rende)

• 1 su bardağı süt

• 3-3,5 su bardağı un

• 1 çay bardağı sıvıyağ

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 1 paket kabartma tozu

• 1 paket vanilin

• 1 portakalın suyu

PORTAKALLI KEK TARİFİ YAPILIŞI