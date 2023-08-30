Salata yemek canınızı sıkmasın: Salatadan keyif almanın yolları

Insider’dan Rebecca Harrington’ın bir salatadan keyif alabilmesi için sahip olması gereken bazı özellikler var. İçinde çıtır ve kremsi malzemeler barındırması ve doyurucu olması bunlardan bazıları. Bu yüzden Harrington, çözümü salatasına ekstra birkaç malzeme eklemekte bulmuş:

“Bir sonraki lokmaya devam etmemi sağlamak için pirinç, patates cipsi, peynir ve ekmek kırıntıları gibi lezzetli şeyleri salata kaseme gizlice ekliyorum. Salatamın yaklaşık %80'i sebze, marul ve meyvelerden oluşurken diğer %20'si ikramlardan oluşuyor.”

Yıllardır beslenme uzmanları, sağlıklı beslenmenin çoğunlukla sebze, meyve, tam tahıl, süt ürünleri, protein ve yağlar tüketirken ilave şeker, doymuş yağ, sodyum ve alkolü sınırlamak anlamına geldiği konusunda hemfikirdi. Kısacası ne kadar işlenmemiş gıda yerseniz o kadar iyidir.

Altı yıldır en sağlıklı beslenme şekli olarak gösterilen Akdeniz diyeti sebzelere, sağlıklı yağlara, yağsız proteine ​​ve kompleks karbonhidratlara odaklanıyor.

80/20 kuralının esnekliği ve sağduyulu yaklaşımı ise, uzun vadeli başarının anahtarı olarak görülüyor: Her zaman mükemmel bir diyet takip etmek zordur, ancak tükettiğiniz besinlerin büyük çoğunluğunu besin değeri açısından zengin yiyeceklerden oluşturmak yeterli olacaktır.

YEMEKTEN KEYİF ALACAĞINIZ BİR SALATA NASIL HAZIRLANIR?

Birinci adım: Mümkün olduğu kadar çok ürün toplayın.

Marul (eğer varsa birden fazla çeşidi), dolmalık biber, salatalık, avokado, lahana, domates, mısır, otlar, meyveleri ısırık büyüklüğünde parçalar halinde kesin ve bir miktar tuz ve baharat ekleyin.

İkinci adım: İkramlarınızı seçin!

Salata yemeyi heyecanlı kılan kısım burası.

Protein için herhangi bir çeşit peynir veya biraz tavuk, biftek, domuz pirzolası veya buzdolabında ne bulabildiğiniz protein içeren herhangi bir şey uygun olacaktır.

Ardından çıtır bir doku aramalasınız: örneğin kızarmış ekmek kırıntıları, fındık, kavrulmuş nohut ve hatta poşetin altındaki küçük bir avuç dolusu ezilmiş cips…

Zaman zaman pirinç, kuskus veya diğer tam tahıllar da salatanıza güzel bir doku verebilir. Pirinci tavada ısıtmak onu çıtır yapmanın harika bir yoludur.

Üçüncü adım: Bir sos hazırlayın.

Önceden hazırlanmış soslar bir seçenek olabileceği gibi, zeytinyağı ve sirke de işinizi görecektir. “Ben Orta Batı'da büyüdüm ve çiftlik sosunu seviyorum. Buzdolabındakilere göre kendime ait bir versiyon yapıyorum. Temel tarifim Yunan yoğurdu, Dijon hardalı, biraz mayonez, sarımsak ve soğan tozu ve dondurularak kurutulmuş frenk soğanıdır. Ancak ekşi krema ekleyebilir veya mayonez ve hardalı dışarıda bırakabilirsiniz,” diyor Harrington.

“Pesto, avokado veya humusum varsa, bunu da Yunan yoğurduyla birleştirerek sos hazırlıyorum. Kendi kremalı karışımlarınızı oluşturmak için farklı tatlar, çeşniler ve soslarla denemeler yapmak oldukça eğlencelidir. Son zamanlarda çeşitlilik için farklı acı soslar, miso ezmesi veya taze otlar ekliyorum.”

Dördüncü adım: Tadını çıkarın!

Ve bugün sebzelerinizi iyi beslendiğiniz için kendinizi iyi hissedin.