Yüksek karbonhidratlı sağlıklı besinler hangileri? Bu makalede bu soruya yanıt veriyoruz. Beslenme uzmanı Bjarnadottir, "Evet, şeker ve rafine tahıllar açısından zengin işlenmiş gıdaların tipik olarak önemli vitamin ve minerallerden yoksun olduğu doğrudur. Bununla birlikte, besin açısından yoğun, lif açısından zengin birçok gıda aslında sizin için çok iyi olabilir. Düşük karbonhidratlı diyetler bazı insanlar için faydalı olsa da, yüksek karbonhidratlı gıdalardan tamamen kaçınmak için hiçbir neden yoktur. Bununla birlikte, düşük karbonhidrat diyeti yapıyorsanız büyük miktarlarda karbonhidrat yememelisiniz. Ayrıca beyaz ekmek ve makarna gibi rafine karbonhidratlar yüksek miktarlarda sağlıksız olabilir. Bununla birlikte, sağlıklı, tam gıda diyetinin bir parçası olarak bu besleyici, lezzetli karbonhidratların tadını çıkarabilirsiniz" diyor.

İşte Yüksek Karbonhidratlı Sağlıklı 12 Yiyecek

1. Kinoa

Pişmiş kinoa %70 karbonhidrat içerir ve yüksek karbonhidratlı bir gıda haline gelir. Ancak kinoa proteni ve lif açısından iyi bir kaynaktır.

Kinoa birçok mineral ve bitki bileşiği açısından zengin bir besin ve kalp sağlığı dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları ile bağlantılıdır. Kinoa ayrıca lif ve protein açısından nispeten yüksek olduğu için çok doyurucudur. Bu nedenle, sağlıklı kilo yönetimi ve bağırsak sağlığının geliştirilmesine yardımcı olabilir .

2. Yulaf

Yulaf sağlıklı bir tam tahıldır ve birçok vitamin, mineral ve antioksidan için iyi bir kaynaktır. Çiğ yulaf %70 karbonhidrat içerir. 1 fincan (81 gram) porsiyon, 8 gram lif dahil olmak üzere 54 gram karbonhidrat içerir. Yulaf beta glukan adı verilen belirli bir lif türü özellikle yüksektir. Yulaf aynı zamanda nispeten iyi bir protein kaynağıdır ve çoğu tahıldan daha fazla protein içerir. Araştırmalar, yulaf yemenin kolesterol seviyenizi düşürerek kalp hastalığı riskinizi azaltabileceğini gösteriyor. Ayrıca, yulaf çok doyurucudur, bu da sağlıklı kilo yönetimini desteklemeye yardımcı olabilir.

3. Karabuğday

Adına rağmen karabuğday, buğdayla ilgili değildir ve glüten içermez. Çiğ karabuğday 75 gram karbonhidrat içerirken, pişmiş karabuğday kabuğu çıkarılmış tane 100 gramlık porsiyon başına yaklaşık 19.9 gram karbonhidrat içerir. Karabuğday hem protein hem de lif içeren çok besleyicidir. Ayrıca diğer birçok tahıldan daha fazla mineral ve antioksidan içerir.

4. Muz

Muz , insanların birçok farklı tarifte kullanmayı sevdiği popüler bir meyvedir. Bir büyük muz (136 gram), nişasta veya şeker formunda yaklaşık 31 gram karbonhidrat içerir. Yüksek potasyum içeriği sayesinde muz, kan basıncını düşürmeye ve kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Muzlarınızı daha az olgunken yerseniz, daha fazla nişasta ve daha az şeker alma eğiliminde olursunuz.

5. Tatlı patates

Tatlı patatesler lezzetli, besleyici bir yumru veya kök sebzedir. Yarım fincan (100 gram) kabukları üzerinde püre haline getirilmiş, pişirilmiş tatlı patates, nişasta, şeker ve lif içeren yaklaşık 20,7 gram karbonhidrat içerir. Tatlı patatesler ayrıca zengin bir A vitamini, C vitamini ve potasyum kaynağıdır. Antioksidanlarla doludurlar.

6. Pancar

Çiğ ve pişmiş pancar, esas olarak şeker ve lif olmak üzere 100 gramda yaklaşık 10 gram karbonhidrat içerir (28Güvenilir Kaynak, 29Güvenilir Kaynak).Ayrıca güçlü antioksidanlar ve bitki bileşikleri ile birlikte vitamin ve minerallerle doludurlar. Ayrıca kalp sağlığını iyileştirebilen ve fiziksel performansı artırabilen yüksek miktarda inorganik nitrat içerirler.

7. Portakal

Esas olarak sudan oluşurlar ve 100 gramlık porsiyon başına yaklaşık 15.5 gram karbonhidrattan oluşurlar. Portakallar da iyi bir lif kaynağıdır. C vitamini, potasyum ve bazı B vitaminleri açısından zengindir. Portakal yemek kalp sağlığını iyileştirebilir ve böbrek taşlarını önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca, yediğiniz diğer gıdalardan demir emilimini artırabilirler ve bu da demir eksikliği anemisine karşı korunmaya yardımcı olabilir.

8. Yaban mersini

Yaban mersini, zengin antioksidan içeriği nedeniyle sıklıkla bir süper gıda olarak pazarlanmaktadır. Çoğunlukla sudan ve 100 gramda yaklaşık 14.5 gram karbonhidrattan oluşurlar. Yaban mersini ayrıca yüksek miktarda C vitamini, K vitamini ve manganez dahil olmak üzere birçok vitamin ve mineral içerir. Araştırmalar, yaban mersininin vücudunuzu zararlı serbest radikallere karşı korumaya yardımcı olabilecek iyi bir antioksidan bileşik kaynağı olduğunu göstermiştir.

9. Greyfurt

Yaklaşık %8 karbonhidrat içerir ve çeşitli vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bakımından zengindir. Greyfurt birçok faydalı vitamin, mineral ve antioksidan içerir. Çok sayıda sağlık yararı sağlayabilir.

10. Elmalar

100 gramda yaklaşık 14-16 gram karbonhidrat içerir. İyi bir C vitamini, antioksidan ve lif kaynağıdır. Elma yemek, kan şekeri yönetimini iyileştirebilir, ayrıca kalp hastalığına karşı destek sağlayabilir.

11. Barbunya

Pişmiş barbunya, nişasta ve lif formunda 100 gram başına yaklaşık 21.5 gram karbonhidrat içerir. Bu baklagil aynı zamanda protein bakımından da yüksektir. Birçok vitamin, mineral ve bitki bileşiğinin iyi bir kaynağıdır.

12. Nohut

Pişmiş nohut, 100 gramlık porsiyon başına 27.4 gram karbonhidrat ve yaklaşık 8 gram lif içerir. Aynı zamanda iyi bir bitki bazlı protein kaynağıdırlar. Nohut, demir, fosfor ve B vitaminleri de dahil olmak üzere birçok vitamin ve mineral içerir.

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