Şeftali ve tulum peynirli roka salatası tarifi nasıl yapılır?
Gürhan Kara’dan hafif bir öğün geçirmek isteyenler için lezzetli bir alternatif. Günün her öğünü keyifle tüketeceğiniz şeftali ve tulum peynirli roka salatası tam size göre.
Hazırlayan: Selen Tanyeri
Tarifler&Fotoğraflar: Gürhan Kara / @tadindaseyahat
Hazırlama süresi: 10 dakika
Kaç kişilik: 2
MALZEMELER
- 1 bağ ince doğranmış roka
- 1 adet olgun, ince dilimlenmiş şeftali
- 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi
- 2 yemek kaşığı tulum peyniri
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi
- 1 yemek kaşığı çam fıstığı
- 2 yemek kaşığı doğranmış taze fesleğen
- Tuz ve karabiber
HAZIRLANIŞI
Roka ve fesleğeni geniş bir kaba alıp karıştırın. Üzerine şeftalileri ekleyin. Çam fıstıklarını bir tavada birkaç dakika kavurun ve ardından tavadan alın. Soğuduktan sonra rokaların üzerine ilave edin. Tulum peynirini de salatanın üzerine serptikten sonra bu karışıma zeytinyağı, sirke ve limon kabuğu rendesini ekleyin. İsteğe göre tuz ve karabiber ekledikten son olarak hafifçe karıştırıp servis edebilirsiniz.