Şeftali ve tulum peynirli roka salatası tarifi nasıl yapılır?

Hazırlayan: Selen Tanyeri

Tarifler&Fotoğraflar: Gürhan Kara / @tadindaseyahat

Hazırlama süresi: 10 dakika

Kaç kişilik: 2

MALZEMELER

1 bağ ince doğranmış roka

1 adet olgun, ince dilimlenmiş şeftali

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

2 yemek kaşığı tulum peyniri

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi

1 yemek kaşığı çam fıstığı

2 yemek kaşığı doğranmış taze fesleğen

Tuz ve karabiber

HAZIRLANIŞI

Roka ve fesleğeni geniş bir kaba alıp karıştırın. Üzerine şeftalileri ekleyin. Çam fıstıklarını bir tavada birkaç dakika kavurun ve ardından tavadan alın. Soğuduktan sonra rokaların üzerine ilave edin. Tulum peynirini de salatanın üzerine serptikten sonra bu karışıma zeytinyağı, sirke ve limon kabuğu rendesini ekleyin. İsteğe göre tuz ve karabiber ekledikten son olarak hafifçe karıştırıp servis edebilirsiniz.