Tam kıvamında ıspanaklı tepsi böreği nasıl yapılır? İşte püf noktaları

Börek Türk mutfak kültürünün vazgeçilmez tarifleri arasında. Ispanaklı börek de yine çok sevilen lezzetlerden... Peki, tam kıvamında ıspanaklı tepsi böreği yapmanın püf noktaları ne? Lezzet'in mutfağında şef Başak Öngel ıspanaklı tepsi böreği yaptı ve püf noktalarını paylaştı... İşte ıspanaklı tepsi böreği için gerekli malzemeler ve ardından tarifin yapılışını anlatan video:

Malzemeler