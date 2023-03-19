Tam kıvamında ıspanaklı tepsi böreği nasıl yapılır? İşte püf noktaları
Ispanaklı börek sevenlerden misiniz? Peki, tam kıvamında ıspanaklı tepsi böreği nasıl yapılır? Yemek ve gastronomi sitesi Lezzet.com.tr'nin mutfak şefi Başak Öngel, ıspanaklı tava böreği yapmanın püf noktalarını anlatıyor...
Börek Türk mutfak kültürünün vazgeçilmez tarifleri arasında. Ispanaklı börek de yine çok sevilen lezzetlerden... Peki, tam kıvamında ıspanaklı tepsi böreği yapmanın püf noktaları ne? Lezzet'in mutfağında şef Başak Öngel ıspanaklı tepsi böreği yaptı ve püf noktalarını paylaştı... İşte ıspanaklı tepsi böreği için gerekli malzemeler ve ardından tarifin yapılışını anlatan video:
Malzemeler
- 4 adet yufaka
- Zeytinyağı
- 2 adet yumurta
- 150 gram beyaz peynir
- 2 adet soğan
- 1 su bardağı süt
- 500 gram ıspanak
- Tuz
- Karabiber