Tatlı krizlerine sağlıklı çözüm: Glutensiz ve rafine şekersiz tatlı tarifleri

Geleneksel tatlıların ana bileşenleri olan beyaz un ve beyaz şeker, vücutta hızlı bir enflamasyon süreci başlatabilir.

Eğer rafine şekersiz, pratik ve lezzeti garanti bir tarif arıyorsanız bu tarifler tam size göre...

Kestaneli Hurma Topları Tarifi

Hazırlanma Süresi : 15 dakika

Pişirme Süresi : 5 dakika

Kaç Kişilik: 8 Kişilik

Malzemeler

200 gr haşlanmış kestane (kabuksuz ve haşlanmış olarak tartılmış)

200 gr hurma (çekirdeksiz olarak tartılmış)

2 tepeleme yemek kaşığı kakao

80 gr şekersiz çikolata (bitter, şekersiz)

Üzeri için: Çekilmiş Antep fıstığı

Nasıl Yapılır?

Hurmaların çekirdeklerini çıkarın. Eğer hurmalar çok sertse 5 dakika sıcak suda bekletip süzün.

Haşlanmış kestaneleri bir kaba alın ve çatalla ezin ya da rondodan geçirerek püre kıvamına getirin.

Rondoya hurmaları alın, üzerine kestane püresini ekleyin. Ardından kakao ve şekersiz çikolatayı da ekleyin.

Karışımı rondoda çekerek yapışkan, toparlanan bir hamur elde edin.

Eğer karışım çok kuru kalırsa 1–2 yemek kaşığı sıcak su ekleyebilirsiniz.

Çok yumuşak olursa 10 dakika buzdolabında bekletin.

Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın.

Topları çekilmiş Antep fıstığına bulayın.

Servisten önce buzdolabında 20–30 dakika dinlendirerek kıvamının oturmasını sağlayın ve servis edin.

Fıstık Ezmeli Tatlı Toplar Tarifi

Hazırlanma Süresi : 15 dakika

Pişirme Süresi : 5 dakika

Kaç Kişilik: 4 Kişilik

Malzemeler

8–10 adet hurma (çekirdekleri çıkarılmış)

½ su bardağı çiğ ceviz

½ su bardağı çiğ badem

1 yemek kaşığı kakao

½ çay kaşığı damla vanilya özütü

Bir tutam deniz tuzu

1 küçük avuç damla çikolata

İçi İçin: Fıstık ezmesi (her top için yarım çay kaşığı kadar)

Bulamak İçin: Toz Antep fıstığı ya da kakao

Nasıl Yapılır?

Öncelikle hurmaların çekirdeklerini çıkarın ve derin bir kaseye alın. Üzerlerini geçecek kadar sıcak su ekleyip yaklaşık 10 dakika kadar bekletin. Bu işlem, hurmaların yumuşamasını sağlayarak karışımın daha kolay birleşmesine yardımcı olur.

Yumuşayan hurmaların suyunu süzdükten sonra mutfak robotuna alın ve birkaç kez çalıştırarak püre haline getirin. Ardından üzerine çiğ ceviz ve çiğ bademi ekleyin. Malzemeler birbirine karışmaya başlayana kadar çekmeye devam edin.

Kıvam almaya başlayan karışıma kakaoyu ilave edin ve birkaç kez daha robotu çalıştırın. Daha sonra vanilya özütü, bir tutam deniz tuzu ve damla çikolatayı ekleyerek karışımı son bir kez çekin. Elde edeceğiniz hamur, elinizle şekil verebileceğiniz kadar yoğun ve hafif yapışkan bir kıvamda olmalıdır.

Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Her parçayı elinizle hafifçe açarak ortasına küçük bir miktar fıstık ezmesi koyun. Ardından iç kısmı tamamen kapanacak şekilde yuvarlayarak top haline getirin.

Tüm karışımı bu şekilde şekillendirdikten sonra tatlı toplarınızı isteğe göre kakaoya veya toz Antep fıstığına bulayın.

Son olarak topları bir servis tabağına alın ve buzdolabında yaklaşık 30 dakika kadar dinlendirin. Bu sayede hem iç dolgu kıvamını bulur hem de dış kaplama aromasını iyice emer. Soğuyan toplar, çay saatlerinde, kahve yanında veya spor öncesi enerji atıştırmalığı olarak mükemmel bir lezzet sunar.

Keçiboynuzu Unlu Kurabiye Tarifi

Malzemeler

1 adet yumurta

1 çay bardağı zeytinyağı (veya Hindistan cevizi yağı)

Yarım çay bardağı üzüm pekmezi

1 çay kaşığı tarçın

1 paket vanilin

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 çay bardağı fındık

1 su bardağı keçiboynuzu unu

1 su bardağı tam buğday unu

Nasıl Yapılır?

Yumurtayı bir karıştırma kabına alın. Üzerine zeytinyağı ve pekmezi ekleyerek güzelce çırpın.

Ardından tarçın, vanilin, kabartma tozu ve keçiboynuzu ununu ilave edip spatula yardımıyla karıştırın.

Dövülmüş fındıkları ekleyin ve tam buğday ununu kontrollü bir şekilde, yumuşak fakat ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar azar azar ilave edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, kurabiyelerin üzeri hafif çatlayıp altı renk alıncaya kadar, yaklaşık 15-18 dakika pişirin.

Fırından aldıktan sonra oda sıcaklığına gelmesini bekleyin ve ardından servis edin.

Glutensiz Banana Bread Tarifi

Hazırlanma Süresi : 20 dakika

Pişirme Süresi : 1 saat

Kaç Kişilik: 8 Kişilik

Malzemeler

3 adet olgun muz (ezilmiş)

2 adet yumurta

1/3 su bardağı zeytinyağı (veya eritilmiş hindistancevizi yağı)

1/4 su bardağı bal veya akçaağaç şurubu

1 çay kaşığı vanilya özütü (veya 1 paket vanilin)

1,5 su bardağı glutensiz un karışımı (veya badem unu/yulaf unu)

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı tarçın

1/4 çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı ceviz, fındık veya damla çikolata

Nasıl Yapılır?

Fırını 175 derece’ye önceden ısıtın. Baton kek kalıbını yağlayın ya da yağlı kağıt serin.

Geniş bir kapta ezilmiş muzları, yumurtaları, zeytinyağını, balı ve vanilyayı iyice çırpın.

Ayrı bir kapta glutensiz un, kabartma tozu, karbonat, tarçın ve tuzu karıştırın.

Kuru malzemeleri ıslak karışıma ekleyin ve spatula ile homojen olana kadar karıştırın.

Dilerseniz ceviz veya çikolata parçalarını bu aşamada ekleyin.

Karışımı kalıba dökün, üstünü düzeltin. Arzu ederseniz üstüne muz dilimleri yerleştirebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış fırında 45-50 dakika pişirin. Kürdan testi ile kontrol edin: temiz çıkıyorsa hazır demektir.

Oda sıcaklığında soğumaya bırakın ve dilimleyerek servis edin.