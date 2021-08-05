Bitter Çikolatalı parfe: Çikolata krizi geldiğinde pratik çikolatalı parfe tarifi

Bitter Çikolatalı Parfe tarifi nasıl yapılır öğreneceğiz bu yazımızda... Hem pasta, hem dondurma kıvamında, iç serinleten, yaz aylarına en çok yakışan tariflerden biri... Üstelik yapımı da bir o kadar basit... İşte Bitter Çikolatalı Parfe tarifi nasıl yapılır?

Bitter Çikolatalı Parfe Tarifi Nasıl Yapılır?

Malzemeler

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı toz şeker

150 gr krem şanti

100 ml krema

1 su bardağı süt

150 gr kakaolu bisküvi

100 gr bitter çikolata

5 adet çilek

Bitter Çikolatalı Parfe Adım Adım Hazırlanışı