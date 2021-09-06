Evde fit dondurma nasıl yapılır?

Her dönem dondurma sevenlerdeniz, evde kendi dondurmanızı yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre... Gürhan Kara, farklı meyvelerle hazırlanan, ev yapımı fit dondurma tarifini paylaştı. İşte ev yapımı fit dondurma yapmak için gerekli malzemeler ve tarifin yapım aşamaları... (Bu tarifin ardından Bitter Çikolatalı parfe tarifine de bakabilirsiniz)

Hazırlayan: Selen Tanyeri

Tarifler&Fotoğraflar: Gürhan Kara / @tadindaseyahat

Hazırlama süresi: 10 dakika

Kaç kişilik: 6

MALZEMELER

6 adet olgun muz

5 adet kayısı

1 su bardağı doğranmış karpuz

1 yemek kaşığı kakao

10 adet çekirdekleri çıkarılmış vişne

1 küçük kutu (250 ml) Hindistan cevizi sütü

HAZIRLANIŞI