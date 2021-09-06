Evde fit dondurma nasıl yapılır?
Ev yapımı fit dondurma nasıl yapılır diyorsanız bu tarifimiz tam size göre... Gürhan Kara’nın yorumuyla ev yapımı fit dondurma tarifi için gerekli malzemeler ve yapım aşaları... İşte hem lezzetli hem pratik fit bir öneri…
Her dönem dondurma sevenlerdeniz, evde kendi dondurmanızı yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre... Gürhan Kara, farklı meyvelerle hazırlanan, ev yapımı fit dondurma tarifini paylaştı. İşte ev yapımı fit dondurma yapmak için gerekli malzemeler ve tarifin yapım aşamaları... (Bu tarifin ardından Bitter Çikolatalı parfe tarifine de bakabilirsiniz)
Hazırlayan: Selen Tanyeri
Tarifler&Fotoğraflar: Gürhan Kara / @tadindaseyahat
Hazırlama süresi: 10 dakika
Kaç kişilik: 6
MALZEMELER
- 6 adet olgun muz
- 5 adet kayısı
- 1 su bardağı doğranmış karpuz
- 1 yemek kaşığı kakao
- 10 adet çekirdekleri çıkarılmış vişne
- 1 küçük kutu (250 ml) Hindistan cevizi sütü
HAZIRLANIŞI
- Muzları 2-3 cm kalınlığında doğrayın. Bir tepsi üzerine fırın kağıdı serin ve üzerine muzları yerleştirin.
- Muzları derin dondurucuda 3-4 saat dondurun. Donan muzları 3 eşit parçaya ayırın. İlk kısmını bir mutfak robotuna koyun.
- Üzerine kayısıları ekleyin. Hindistan cevizi sütünün üçte birini içine ekleyin. Robotu çalıştırın.
- Dondurma kıvamına gelince durdurabilirsiniz. Ayrı bir kaseye alın ve dondurucuya koyun.
- Muzların ayırdığınız ikinci bölümünü yine aynı şekilde robota alın, karpuz ve sütü ekleyip, robottan geçirin.
- Kaseye alıp derin dondurucuya koyun. Kalan muzları yine aynı şekilde robota alın.
- Bu kez kakao ve vişneleri ekleyin. Sütü ilave edin. Dondurucuya koyun.
- Servis etmeden önce 10 dakika dışarda bekletin.
- Üzerine meyve parçaları ekleyerek servis yapabilirsiniz.