Çikolatalı irmik tatlısı tarifi

Malzemeler:

1 litre süt

Yarım çay bardağı portakal suyu

10 yemek kaşığı irmik

2 yemek kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

10 yemek kaşığı toz şeker

Üzeri için

80 gr bitter çikolata

1 çay bardağı krema

Rendelenmiş portakal kabuğu



Hazırlanışı:

Süt, portakal suyu, irmik ve toz şekeri bir tencereye alıp orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca rendelenmiş portakal kabuğunu ilave edip ocaktan alın. Su ile ıslatılmış kalıba karışımı aktarın ve oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletin. Buzdolabına alarak en az 2 saat bekletin. Kremayı küçük bir sos tenceresinde kaynatmadan ısıtın. Çikolataları küçük parçalara bölüp kremaya ekleyin ve eriyinceye kadar karıştırın. Tatlıyı kalıptan çıkartıp dilimleyin. Üzerine çikolata sos döküp rendelenmiş portakal kabuğu ile süsleyerek servis yapın.