Elmalı crumble tarifi

Malzemeler:

Hamuru için

30 g yulaf

45 g tam buğday unu

1 çay kaşığı tuz

50 g Hindistan cevizi yağı

25 g Hindistan cevizi şekeri

İç dolgusu için

2-3 adet elma

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi şekeri

50 g pikan cevizi

1/2 çay kaşığı tarçın

Bir tutam tuz, karanfil ve muskat



Hazırlanışı:

Hamurun tüm malzemesini mutfak robotunda karıştırın. İç dolgusu için önce elmaları ince ince dilimleyin. Üzerine diğer dolgu malzemelerini ekleyip karıştırın. 20 santimetre çapında yuvarlak tart kalıbına önce iç dolgu malzemesini, üzerine de hamuru yayın. 180 derece fırında 45 dakika pişirin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.