Elmalı crumble tarifi
Malzemeler:
Hamuru için
30 g yulaf
45 g tam buğday unu
1 çay kaşığı tuz
50 g Hindistan cevizi yağı
25 g Hindistan cevizi şekeri
İç dolgusu için
2-3 adet elma
2 yemek kaşığı Hindistan cevizi şekeri
50 g pikan cevizi
1/2 çay kaşığı tarçın
Bir tutam tuz, karanfil ve muskat
Hazırlanışı:
Hamurun tüm malzemesini mutfak robotunda karıştırın. İç dolgusu için önce elmaları ince ince dilimleyin. Üzerine diğer dolgu malzemelerini ekleyip karıştırın. 20 santimetre çapında yuvarlak tart kalıbına önce iç dolgu malzemesini, üzerine de hamuru yayın. 180 derece fırında 45 dakika pişirin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.