Elmalı irmik tatlısı tarifi

Malzemeler:

30 g ince çekilmiş ceviz içi

120 g tereyağı

200 g irmik

1 yemek kaşığı toz tarçın

800 ml elma suyu

150 g toz şeker

Üzeri için

Meyveli dondurma

Nane yaprakları



Hazırlanışı:

İnce çekilmiş ceviz içini tereyağında kavurun. Cevizler kavrulmaya başlayınca irmik ve tarçını ilave edin. İrmiğin rengi kahverengi oluncaya kadar kavurun. Ayrı bir sos tenceresinde elma suyu ve şekeri kaynatın. Kaynayan elma suyunu rengi koyulaşan irmiklerin üzerine döküp sürekli karıştırarak pişirmeye devam edin. İrmik elma suyunu tamamen çekinceye kadar karıştırarak pişirin. Kapağını kapatıp ocaktan alın ve 15 dakika dinlendirin. Dinlenen tatlıyı kaselere paylaştırın. Soğuyuncaya kadar oda sıcaklığında bekletin. Soğuyan tatlıları servis tabaklarına ters çevirin. Üzerlerini birer top meyveli dondurma ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.