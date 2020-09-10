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Ev yapımı protein enerji bar

Diyetisyen Ferin Batman'dan ev yapımı enerji bar tarifi

Malzemeler
2 olgun muz
150 gr yulaf ezmesi
30 gr kabak çekirdeği
25 gr ay çekirdeği
25 gr kuru üzüm
30 gr ceviz
Bir tutam tuz
1 çay bardağı fıstık ezmesi
5 yemek kaşığı pekmez veya bal
3 yemek kaşığı zeytinyağı ya da Hindistan cevizi yağı
Az süt

Hazırlanışı
Muzları ezin, yulaf ezmesi, kabak çekirdeği, ay çekirdeği, kuru üzüm, doğranmış ceviz ve tuz ile karıştırın. 1 kapta fıstık ezmesi, pekmez ve zeytinyağını karıştırıp ısıtıp eriterek karıştırın. Hazırladığınız diğer karışımın üzerine pişen pekmezli karışımı ve azıcık sütü ekleyip hepsini karıştırın. Tepsiye yağlı kağıdın üzerine dökün, fırında 180 derecede 30 dakika pişirip dilimleyin.

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