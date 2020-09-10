Diyetisyen Ferin Batman'dan ev yapımı enerji bar tarifi

Malzemeler

2 olgun muz

150 gr yulaf ezmesi

30 gr kabak çekirdeği

25 gr ay çekirdeği

25 gr kuru üzüm

30 gr ceviz

Bir tutam tuz

1 çay bardağı fıstık ezmesi

5 yemek kaşığı pekmez veya bal

3 yemek kaşığı zeytinyağı ya da Hindistan cevizi yağı

Az süt



Hazırlanışı

Muzları ezin, yulaf ezmesi, kabak çekirdeği, ay çekirdeği, kuru üzüm, doğranmış ceviz ve tuz ile karıştırın. 1 kapta fıstık ezmesi, pekmez ve zeytinyağını karıştırıp ısıtıp eriterek karıştırın. Hazırladığınız diğer karışımın üzerine pişen pekmezli karışımı ve azıcık sütü ekleyip hepsini karıştırın. Tepsiye yağlı kağıdın üzerine dökün, fırında 180 derecede 30 dakika pişirip dilimleyin.