Kahveli parfe tarifi

Malzemeler:

1.5 su bardağı süt

2 paket kremşanti

Yarım su bardağı fındık

15 yulaflı bisküvi

1 yemek kaşığı kahve

Sos için

150 gr bitter çikolata

150 ml krema



Kahveyi sütün içinde eritin. Kremşantiyi karıştırma kabına alın. Kahveli soğuk sütü ekleyip mikserle katılaşıncaya kadar çırpın. Bisküvileri küçük parçalara bölüp kremşantiye ekleyin. Fındıkları ortadan ikiye kesin ve karışıma ilave edip karıştırın. Baton bir kalıba streç film serin ve karışımı içine doldurun. Derin dondurucuda en az 2 saat bekletin. Sosu için kremayı kaynatmadan ısıtın. Çikolatayı küçük parçalara bölüp kremaya ekleyin ve eriyinceye kadar karıştırın. Soğumaya bırakın. Kalıbı ters çevirerek parfeyi çıkartın. Üzerine çikolata sos dökerek servis yapın.