Kakaolu ve fındıklı kurabiye tarifi

Malzemeler:

2 yumurta

1 su bardağı pudra şeker

200 gr tereyağı

2 yemek kaşığı yoğurt

2/3 çay bardağı fındık

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı tarçın

3.5 su bardağı un



Hazırlanışı:

Fırını 170 dereceye ayarlayın. Karıştırma kabında yumurta, yumuşatılmış tereyağı ve yoğurdu mutfak robotunda çırpın. Üzerine un, pudra şeker, kakao, kabartma tozu ve fındıkları ekleyerek karıştırın. Yumuşak bir hamur elde edince elinizle yuvarlayarak şekil verin. Kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. 15-20 dakika pişirin. Soğuyunca servis yapın.



