Şeftalili irmik tatlısı tarifi

Malzemeler:

1 litre süt

10 yemek kaşığı toz şeker

7 yemek kaşığı irmik

1 paket vanilya

1 limonun rendelenmiş kabuğu

4 şeftali

1 paket kakaolu bisküvi

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı çekilmiş ceviz



Hazırlanışı:

Süt, toz şeker, irmik ve rendelenmiş limon kabuğunu bir tencereye alın. Sürekli karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp vanilyayı ekleyip karıştırın. Kakaolu bisküviyi mutfak robotunda çekin. Tereyağını eritin. Bisküvileri tereyağıyla harmanlayın. Karışımı 18 cm’lik çember kalıbın tabanına yerleştirip iyice bastırın. Buzdolabında yarım saat bekletin. İrmikli karışımın bir kısmını soğuyan bisküvili taban üzerine dökün. Üzerine dilimlenmiş şeftalileri yerleştirin. Kalan irmikli karışımı üzerine dökün. İyice donmasını bekleyin. Kalıbın çemberini çıkarıp pastayı servis tabağına alın. Üzerine çekilmiş ceviz serpip servis yapın.