Ton balığı faydaları nedir? İşte ton balıklı alternatif tarifler

Ton balığı içerdiği Omega-3, protein ve minareller bakımından zengin olması sebebiyle; bağışıklık, sinir, kas ve dolaşım sistemini destekleyerek insan sağlığına çok sayıda katkı sağlıyor. Bugüne kadar gerçekleştirilmiş birçok araştırma, düzenli balık tüketiminin kalp krizi riskini önlediğini, trigliseritleri ve kan basıncını düşürdüğünü ve kanın pıhtı oluşturmasını engellediğini gösteriyor. Yani haftada 1-2 porsiyon tüketilen ton balığı ile vücudunuzun ihtiyaçlarına doğru cevapları vererek sağlığınızı garanti altına almak sizin elinizde.

D VİTAMİNİ DE BULUNUYOR

Sadece Omega-3 değil, vücudun olası bir virüsle savaşmasını da sağlayan D vitamini bulundurması sebebiyle özellikle Covid salgınından sonra, gıdanın sağlığı en üst düzeye çıkarma becerilerine odaklanıldığı bu dönemde ülkemizde, Çanakkale’de üretilen, katkısız ve koruyucusuz, Atlantik ve Hint Okyanusu’nun tertemiz sularından gelen, ambalaj üzerindeki kod ile balığınızı sorgulayabildiğiniz, Akdeniz mucizesi ton balığı tüketimi rekor seviyede arttı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE DESTEK OLUYOR

Bağışıklığa olan desteği ve eşsiz lezzetiyle sofralarda sıklıkla tercih edilen ton balığı sağlıklı beslenmenin yanı sıra diyet listelerinde de öneriliyor. Yemek seçimlerine kolaylıkla uyum sağlayarak lezzet katan ton balığı hızlı hazırlanma özellikleriyle yemek hazırlama süreçlerinde pratiklik de sunuyor. Bizler de elele.com.tr okuyucularına özel bu mucizevi Omega-3 deposuyla hazırlanabilecek yemek tariflerini Instagram’daki paylaşımlarıyla yoğun ilgi gören Gezgin Chef Halil Şımır’dan derledik.

CHEF HALİL ŞIMIR'DAN TON BALIKLI TARİFLER

TONLU SUSHİ

Malzemeler

1 paket ton balığı

2 adet Sushi yosunu

1 su bardağı Sushi pilavı

1 adet havuç

1/3 adet avokado

2 yemek kaşığı krem peynir



Bir Sushi matının üzerine Sushi yosununu alın, üzerine Sushi için hazırlamış olduğunuz Sushi pilavını ekleyin. Elinizi hafifçe ıslatacak Sushi yosununun her yerine eşit şekilde Sushi pilavını yayın ve ardından bir kenarına krem peyniri sürün. İnce ince doğranmış havuçları ve sırasıyla diğer malzemeleri de ekleyip Sushi matının yardımı ile sarın ve ardından dilimleyip servis edin.

TONLU QUESADİLLA

Malzemeler

1 paket ton salata mısırlı

1 yemek kaşığı mayonez

3-4 dal maydanoz

1 adet jalapeno biberi

2 adet tortilla ekmeği

4 dilim cheddar peyniri

1 fincan rendelenmiş kaşar peyniri

Bir kabın içerisine ton balığını, mayonezi, ince ince doğranmış biberi ekleyip güzelce karıştırın. Ardından Bir tortillayı tavaya alın üzerine hazırladığınız tonlu harcı ekleyip yaydırın. Ardından üzerine peynirleri ekleyip kalan diğer lavaboda üzerine kapatıp tavada arkalı önlü pişirin. Dilimleyerek servis edebilirsiniz.

TONLU MUFFİN

Malzemeler

1 kutu ton balığı

2 adet yumurta

1/2 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1/2 adet maydanoz

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı süt

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

İlk olarak bir kabın içerisinde yumurta ve tuzu güzelce karıştırın. Ardından içerisine tüm malzemeleri sırasıyla ekleyip güzelce karıştırın. Hazır olan hamuru muffin kalıplarına pay edip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30 dakika kadar pişirip servis edebilirsiniz.