Cennet künkü
10-12 kişilik
Malzemeler
500 gr un
1 su bardağı su
1 rulo kaymak
125 gr yumuşak tereyağı
1 yumurta
Nişasta
Şerbeti için
500 gr toz şeker
1 dilim limon
2 su bardağı su
Süslemek için
Antep fıstığı
Hazırlanışı
Un, tereyağı ve suyu yoğurup hamur yapın.
Gerekirse su ekleyin. Tezgaha nişasta
serpip hamuru merdane yardımıyla yufka
şeklinde incecik açın. Her yufkayı oklavaya
sarıp iki tarafından iterek buruşturun.
Yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerlerine
yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış
180 dereceye ayarlı fırında üstü iyice
kızarıncaya kadar pişirin. Şerbeti hazırlayıp
soğumaya bırakın. Fırından çıkan sıcak
tatlıların üzerine dökün. Aralarına kaymak
doldurun. Kırık Antep fıstığı serpip servis
yapın.