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Cennet künkü

 10-12 kişilik
Malzemeler
500 gr un
1 su bardağı su
1 rulo kaymak
125 gr yumuşak tereyağı
1 yumurta
Nişasta

Şerbeti için
500 gr toz şeker
1 dilim limon
2 su bardağı su

Süslemek için
Antep fıstığı

Hazırlanışı
Un, tereyağı ve suyu yoğurup hamur yapın. Gerekirse su ekleyin. Tezgaha nişasta serpip hamuru merdane yardımıyla yufka şeklinde incecik açın. Her yufkayı oklavaya sarıp iki tarafından iterek buruşturun. Yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında üstü iyice kızarıncaya kadar pişirin. Şerbeti hazırlayıp soğumaya bırakın. Fırından çıkan sıcak tatlıların üzerine dökün. Aralarına kaymak doldurun. Kırık Antep fıstığı serpip servis yapın.

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