Çöpleme
4 kişilik
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Malzemeler
Köfte için
2 dilim bayat ufalanmış tost ekmeği
4 diş dövülmüş sarımsak
200 gr kıyma
Kimyon
Karabiber
Kırmızı pul biber
1 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
Tavuk harç için
200 gr kemiksiz tavuk eti
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Toz tarçın
Etli harç için
200 gr kuzu eti
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 soğan
3 diş sarımsak
2 defne yaprağı
Taze çekilmiş karabiber
1 sap taze biberiye
250 gr istiridye mantarı
2 domates
2 sivri biber
5 dal taze soğan
Yarım demet maydanoz
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı:
Köfte için, un ve ayçiçek yağı dışındaki malzemeleri bir kaba alıp yoğurun. Hazırladığınız köfte harcından küçük yuvarlak köfteler hazırlayıp una bulayın. Ayçiçek yağında kızartın. Kuzu etini zeytinyağı ile kavurup irice doğranmış soğan ve diğer malzemeleri ekleyin. Bir bardak sıcak su ilave edip kısık ateşte soğan ve sarımsaklar yumuşayana kadar ve etin suyu kalmayıncaya kadar pişirin. Küçük küpler şeklinde kesilmiş tavuk etini tavada bir miktar yağ ile kavurun. Tarçın, tuz ve karabiberle tatlandırın. Dilimlenmiş mantarları tavada bir miktar yağ ilavesiye kavurun. Sivri biberleri ilave edip bir süre daha pişirin. üzerine kabuğu soyulmuş küp doğranmış domatesleri ilave edip domatesler yumuşayıncaya kadar pişirin. Yarım çay bardağı kadar su ilave edin. Eti, tavuğu ve köfteleri ekleyin. Karıştırıp sıcak fırında 10 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.
* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.