Çöpleme

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4 kişilik -

Malzemeler

Köfte için

2 dilim bayat ufalanmış tost ekmeği

4 diş dövülmüş sarımsak

200 gr kıyma

Kimyon

Karabiber

Kırmızı pul biber

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Tavuk harç için

200 gr kemiksiz tavuk eti

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Toz tarçın

Etli harç için

200 gr kuzu eti

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 soğan

3 diş sarımsak

2 defne yaprağı

Taze çekilmiş karabiber

1 sap taze biberiye

250 gr istiridye mantarı

2 domates

2 sivri biber

5 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

2 yemek kaşığı zeytinyağı



Hazırlanışı:

Köfte için, un ve ayçiçek yağı dışındaki malzemeleri bir kaba alıp yoğurun. Hazırladığınız köfte harcından küçük yuvarlak köfteler hazırlayıp una bulayın. Ayçiçek yağında kızartın. Kuzu etini zeytinyağı ile kavurup irice doğranmış soğan ve diğer malzemeleri ekleyin. Bir bardak sıcak su ilave edip kısık ateşte soğan ve sarımsaklar yumuşayana kadar ve etin suyu kalmayıncaya kadar pişirin. Küçük küpler şeklinde kesilmiş tavuk etini tavada bir miktar yağ ile kavurun. Tarçın, tuz ve karabiberle tatlandırın. Dilimlenmiş mantarları tavada bir miktar yağ ilavesiye kavurun. Sivri biberleri ilave edip bir süre daha pişirin. üzerine kabuğu soyulmuş küp doğranmış domatesleri ilave edip domatesler yumuşayıncaya kadar pişirin. Yarım çay bardağı kadar su ilave edin. Eti, tavuğu ve köfteleri ekleyin. Karıştırıp sıcak fırında 10 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.