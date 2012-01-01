Deniz ürünlü Akdeniz pizza tarifi

Hamuru için:

1.5 su bardağı un

Yarım su bardağı su

1 çay kaşığı yaş maya

1 çay kaşığı tozşeker, tuz

Domates sos için:

200 g domates

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

5-6 dal fesleğen

2 diş sarımsak

2 dal taze kekik

Üzeri için:

2 yemek kaşığı toz

Yarım su bardağı sünme peynir (Antakya yöresi)

3-4 dilim kalamar

6-8 karides

2 dilim somon füme

Süslemek için:

3-4 haşlanmış kabuklu midye



Hazırlanışı:

Domates sos için domateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Zeytinyağı ile birlikte bir tencereye alın. Suyunu bırakınca ince kıyılmış fesleğen, kekik ve sarımsakları ekleyin. İyice kaynadıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. Hamur için tüm malzemeyi bir kaba alıp yoğurun. Üzerinin kurumaması için temiz bir bezle örtüp 2 saat dinlendirin. Hamuru un serpilmiş düz bir zemine alın. Kenarlarını hafifçe yükseltip elinizle çevirerek 25 cm çapında açın. Üzerine domates sos sürüp parmesan peyniri serpin. Ton balığı, kalamar dilimleri, somon füme ve karidesleri dizin. Önceden ısıtılmış 300 derece fırında hamurun kenarları pembeleşene kadar pişirin. Pişen pizzanın üzerine haşlanmış kabuklu midyeleri yerleştirerek servis yapın.