Ebegümeci sarması tarifi

Malzemeler:

1 demet iri ebegümeci yaprağı

250 gr kıyma

1 çay bardağı pirinç

1 soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Kimyon

2 yemek kaşığı kıyılmış nane

3 yemek kaşığı zeytinyağı

50 gr tereyağı

1.5 su bardağı sıcak su



Hazırlanışı:

Ebegümeci yapraklarını kaynayan suya atıp çıkartın ve süzgece alın. Soğanı küçük doğrayıp kıymaya karıştırın. Pirinç, salçalar, tuz, 4-5 yemek kaşığı su, nane, zeytinyağı ve baharatları ekleyip iyice karıştırın. Kıymalı harçtan tatlı kaşığı kadar alıp yaprakların içine yerleştirin ve rulo şeklinde sararak tencereye dizin. Tereyağını küçük parçalara bölüp ekleyin. Tuz ve sıcak su ilave ederek önce yüksek ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin. İsteğe göre üzerine 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin ve sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.