Ebegümeci sarması tarifi
Malzemeler:
1 demet iri ebegümeci yaprağı
250 gr kıyma
1 çay bardağı pirinç
1 soğan
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
Tuz
Karabiber
Kimyon
2 yemek kaşığı kıyılmış nane
3 yemek kaşığı zeytinyağı
50 gr tereyağı
1.5 su bardağı sıcak su
Hazırlanışı:
Ebegümeci yapraklarını kaynayan suya atıp çıkartın ve süzgece alın. Soğanı küçük doğrayıp kıymaya karıştırın. Pirinç, salçalar, tuz, 4-5 yemek kaşığı su, nane, zeytinyağı ve baharatları ekleyip iyice karıştırın. Kıymalı harçtan tatlı kaşığı kadar alıp yaprakların içine yerleştirin ve rulo şeklinde sararak tencereye dizin. Tereyağını küçük parçalara bölüp ekleyin. Tuz ve sıcak su ilave ederek önce yüksek ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin. İsteğe göre üzerine 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin ve sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.