Elmalı brüksel lahana salatası tarifi

Malzemeler

1 demet bebe ıspanak

1 yemek kaşığı file badem

50 g tulum peyniri

1 büyük yeşil elma

3 kuru incir

10-12 Brüksel lahanası

1 yemek kaşığı sirke

Tuz

1 su bardağı frenk üzümü

Sosu için

1 çay bardağı zeytinyağı

1 limonun suyu

1 yemek kaşığı hardal

Tuz



Hazırlanışı

Brokolileri yıkayıp süzdükten sonra enine 2’ye kesip 1 yemek kaşığı sirke ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave edilmiş kaynar suda haşlayın. Daha sonra iyice süzülmesini sağlayın. Bebe ıspanakları, küp şeklinde doğradığınız elmayı, 4’e böldüğünüz kuru incirleri, önceden haşlayıp süzdüğünüz Brüksel lahanalarını geniş bir kaba alın. Sosu için tüm malzemeyi karıştırın. Servis yapmadan 10 dakika önce sosunu dökün. En son frenk üzümlerini serpip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

