Ev yapımı ketçap
Evde ketçap yapımı
- kişilik
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Malzemeler
2 soğan
2 kg domates
2 diş sarımsak
50 ml elma sirkesi
100 ml su
1 çay kaşığı tane karabiber
2 karanfil
1 çay kaşığı pul biber
2 defne yaprağı
1 yemek kaşığı esmer şeker
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı
Rendelediğiniz soğan, domates, sarımsak, 30 ml sirke ve suyu orta ateşte 40 dakika pişirin. Ayrı bir tencerede kalan sirke, tane karabiber, baharatlar ve defne yaprağını 10 dakika kısık ateşte pişirin. Domatesli karışımı blenderdan geçirip püre haline getirdikten sonra süzgeçten geçirin. Sirkeli karışıma ekleyin. Şekeri ekleyip kaynayıncaya kadar pişirin. Tuz, karabiber ile tatlandırıp ocaktan alın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.