Fırında etli patlıcan kebabı

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6 kişilik

Malzemeler

1 kg patlıcan



Üzeri için

2 adet domates ve 2 adet sivri biber

1 yemek kaşığı salça



Etli Harç İçin

½ kuşbaşı kuzu eti

2 adet domates

2 adet sivri biber

1 adet soğan

2-3 diş sarımsak

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı

Alaca soyduğunuz patlıcanları doğrayıp 1 saat tuzlu suda bekletin. Süzüp hafif pembeleşinceye kadar kızartıp, havlu peçete serdiğiniz bir kaba alarak fazla yağını alın. Bir tencerede kuşbaşı eti kavurun. Suyunu salınca soğanı ve sarımsağı ekleyip kavurun. İnce doğranmış sivri biberleri ekleyip birkaç dakika kavurduktan sonra kabuklarını soyulup küp küp doğranmış domatesi de ekleyin. Tuzunu ve karabiberini de ilave edip pişirin. Fırın kabına kızaran patlıcanların yarısını döşeyin. Üzerine etli harcı yayın. Etlerin üzerine kalan patlıcanları döşeyin. Kabuğu soyulup doğranmış domatesleri ve biberleri doğrayın, en üste serpin. Bir kasede salçayı kaynar su ekleyip karıştırarak çözdürün. Tuzunu ilave edin ve yemeğin üzerine gezdirin. Salçalı suyun üstteki patlıcanlarla aynı hizada olması gerektiğinden ihtiyaç varsa sıcak su ekleyin. Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede mümkünse alttan ısıtmalı olarak pişirin.