Fırında etli patlıcan kebabı
6 kişilik
Malzemeler
1 kg patlıcan
Üzeri için
2 adet domates ve 2 adet sivri biber
1 yemek kaşığı salça
Etli Harç İçin
½ kuşbaşı kuzu eti
2 adet domates
2 adet sivri biber
1 adet soğan
2-3 diş sarımsak
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı
Alaca soyduğunuz patlıcanları doğrayıp
1 saat tuzlu suda bekletin. Süzüp hafif
pembeleşinceye kadar kızartıp, havlu
peçete serdiğiniz bir kaba alarak fazla
yağını alın. Bir tencerede kuşbaşı eti
kavurun. Suyunu salınca soğanı ve
sarımsağı ekleyip kavurun. İnce doğranmış
sivri biberleri ekleyip birkaç dakika
kavurduktan sonra kabuklarını soyulup
küp küp doğranmış domatesi de ekleyin.
Tuzunu ve karabiberini de ilave edip pişirin.
Fırın kabına kızaran patlıcanların yarısını
döşeyin. Üzerine etli harcı yayın. Etlerin
üzerine kalan patlıcanları döşeyin. Kabuğu
soyulup doğranmış domatesleri ve biberleri
doğrayın, en üste serpin. Bir kasede salçayı
kaynar su ekleyip karıştırarak çözdürün.
Tuzunu ilave edin ve yemeğin üzerine
gezdirin. Salçalı suyun üstteki patlıcanlarla
aynı hizada olması gerektiğinden ihtiyaç
varsa sıcak su ekleyin. Önceden ısıtılmış
fırında 200 derecede mümkünse alttan
ısıtmalı olarak pişirin.