Glutensiz domates soslu penne tarifi

Malzemeler:

90 g glutensiz penne makarna

5 adet kurutulmuş domates

3 adet çekirdeksiz kalamata zeytin

1 adet iri boy domates

Birkaç yaprak fesleğen

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı parmesan peyniri

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı



Hazırlanışı:

Kaynar suyun içerisine bir kaşık tuz ve az miktar zeytinyağı ilave ederek, glutensiz penne makarnayı 10-12 dakika kadar haşlayın.

Not: Glutensiz makarnalar normal makarnalara göre 4-5 dakika daha geç pişiyor.

Makarnalar haşlanırken bir tavanın içerisine ince kıyılmış kurutulmuş domates, çekirdeksiz doğranmış kalamata zeytin ve sarımsağı koyup zeytinyağında soteleyin. Kabukları soyulmuş ve rendelenmiş domatesi tavanın içerisine ilave edin, ardından fesleğeni ve baharatlarını da ekleyip sosunuzu lezzetlendirin. Makarnayı süzün. Sosun içerisine ilave edip karıştırdıktan sonra servis tabağına alın. Üzerine bir miktar rendelenmiş parmesan ekleyin.

* Formsante dergisinden alınmıştır.