Kış türlüsü

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Bol malzemeli ve sağlıklı!

4 kişilik -

Malzemeler

300 gr kuzu eti

300 gr ıspanak kökü

1 kereviz

1 havuç

1 domates

1 patlıcan

1 patates

1 pırasa

1 soğan

1 sivri biber

Yarım dolmalık sarı biber

Yarım salçalık kırmızıbiber

1 yemek kaşığı domates salçası

4 diş sarımsak

2 su bardağı su

30 gr tereyağı

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Küçük küp doğradığınız soğanı ve ikiye böldüğünüz sarımsağı tereyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Etleri ekleyin ve suyunu çekene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Kabuklarını soyduğunuz ve büyük dilimler halinde doğradığınız kerevizi ve havucu etlerin üzerine ekleyin. Sonra sırasıyla alacalı soyup iri doğradığınız patlıcanı, pırasayı, patatesi ve salçayı ekleyip iyice kavurun. İri doğradığınız biberleri ve ıspanak köklerini ekleyin ve ağzı kapalı olarak yaklaşık 20-25 dakika pişirin.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

