Kış türlüsü
Bol malzemeli ve sağlıklı!
4 kişilik
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Malzemeler
300 gr kuzu eti
300 gr ıspanak kökü
1 kereviz
1 havuç
1 domates
1 patlıcan
1 patates
1 pırasa
1 soğan
1 sivri biber
Yarım dolmalık sarı biber
Yarım salçalık kırmızıbiber
1 yemek kaşığı domates salçası
4 diş sarımsak
2 su bardağı su
30 gr tereyağı
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı:
Küçük küp doğradığınız soğanı ve ikiye böldüğünüz sarımsağı tereyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Etleri ekleyin ve suyunu çekene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Kabuklarını soyduğunuz ve büyük dilimler halinde doğradığınız kerevizi ve havucu etlerin üzerine ekleyin. Sonra sırasıyla alacalı soyup iri doğradığınız patlıcanı, pırasayı, patatesi ve salçayı ekleyip iyice kavurun. İri doğradığınız biberleri ve ıspanak köklerini ekleyin ve ağzı kapalı olarak yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.