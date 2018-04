Kuzu but tarifi

Malzemeler:

1 bütün kemiksiz kuzu but

2 yemek kaşığı tereyağı

1 bütün sarımsak

2-3 dal biberiye

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay bardağı et suyu

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Kuzu budun üzerine çizikler atın. Zeytinyağı, tuz ve karabiber ile ovalayın. Kuzu budun sığacağı bir fırın kabına, biberiyeleri dal halinde ve sarımsağı bir baş olarak koyup et suyunu ilave edin. Fırın kabınızın üzerini alüminyum folyo ile kaplayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yumuşayıncaya kadar yaklaşık 2.5 saat pişirin. Kuzu etini sebzelerin üzerine yerleştirin. Çıkartmaya yakın folyoyu kaldırın. Tereyağını salça ile karıştırıp etin her yerine sürün. Fırında üzeri açık bir şekilde 15-20 dakika daha pişirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.